福岡管区気象台と鹿児島地方気象台は28日午前8時、火山の状況に関する解説情報を発表した。火口周辺警報（噴火警戒レベル3、入山規制）が継続中の宮崎・鹿児島県境にある霧島連山・新燃岳で同日4時53分に噴火が発生し、噴煙は火口縁上5500mまで上がった。噴火は同8時現在も継続している。この噴火に伴う大きな噴石の飛散や火砕流は観測されていない。新燃岳で噴煙が火口縁上5000m以上に上がったのを確認したのは7月3日以来。

新燃岳周辺の傾斜計では、この噴火に伴い山体の収縮を示すと考えられる傾斜変動が観測されている。火山活動は活発な状態で経過しており、新燃岳火口からおおむね3kmの範囲では、大きな噴石などに警戒を呼びかけた。

【防災上の警戒事項など】弾道を描いて飛散する大きな噴石が新燃岳火口からおおむね3kmまで、火砕流が約2kmまで達する可能性がある。そのため、新燃岳火口からおおむね3kmの範囲では警戒が必要。風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意。2011年と同様に爆発に伴う大きな空振によって窓ガラスが割れるなどのおそれがあるため注意。地元自治体などの指示に従って危険な地域には立ち入らないよう注意喚起。