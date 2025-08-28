モデルの益若つばさ（39）が28日までに自身のインスタグラムを更新。新ヘアスタイルを披露した。

「秋に向けてブロンドヘアーから大人可愛くイメチェン！髪の毛切りました！」と書き出すと、ベージュ系のカラーのミディアムヘアとなった新ヘアのショットをアップ。

「カットがハッシュカットで、長さはショートから伸びかけみたいなミディアムレイヤーです！顔周りが軽くて可愛い。短いのに髪の毛しばれるの嬉しいー」とつづった。

「メンズっぽさと女性ぽさを両方入れたいと欲張りなオーダーをして、叶えていただきました カラーも明るすぎず、落ち着きながらも顔色が沈まない感じでとオーダー。ベージュ系です。パーソナルカラーに合う色を調合してもらいました」と説明。

「前髪はパッツンだったので、ここから伸ばしていきたいなぁと。ストレートアイロンで5分くらいでささっとセットできるので楽です！あと丸みを出すなら32mmのコテが良いらしい！後頭部フワッとなるドライヤーも買ったので愛用してます」などと明かした。

また「今年1年40代をどう過ごそうか日々考えて、今年4回目のイメチェンですが、とうとうゴール見えてきた感じが、、！New益若、どうでしょうか、、？」と締めくくった。