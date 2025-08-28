◇ナ・リーグ ドジャース―レッズ（2025年8月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのレッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第2打席で右前打を放ち、2試合連続安打をマークした。

0―1で迎えた4回、先頭で打席に入ると、2ボール1ストライクからの4球目、相手先発・ロドロのチェンジアップを捉え、右前に運んだ。チームは相手左腕に4者連続三振を喫するなど、3回まで走者一人も出せなかったが、大谷が初安打を放った。

1死からT・ヘルナンデスの右前打で二塁に進むと、すぐさま“大谷マニア”として知られる相手遊撃手・デラクルスが近付き、試合中ながら2人で楽しそうに言葉を交わした。

さらに、パヘスの右前打で1死満塁に好機を広げると、E・ヘルナンデスが中前に2点打を放ち、逆転に成功。この回一挙4点を奪った。

初回の第1打席はロドロの直球を狙ったが、左飛だった。投げては3回にマルテに先制ソロを被弾したが4回まで1失点と力投を続けた。大谷はこの日の試合で勝利投手となれば、2023年8月9日のジャイアンツ戦以来、749日ぶり白星となる

この日は、昨季、MLB史上初めて達成した「50―50（50本塁打、50盗塁）」を記念し、自身がバットを振るボブルヘッド人形が配布され、試合前から入場ゲートはボブルヘッドを求めるファンであふれかえった。

大谷は昨年8月28日のオリオールズ戦で愛犬デコピンとコラボレーションしたボブルヘッド人形配布日に本塁打。今年も昨季MVP獲得を記念し、ボブルヘッド人形が配布された4月2日のブレーブス戦で3号サヨナラアーチ。「50―50」を記念しスライディングバージョンのボブルヘッド人形が配られた5月15日のアスレチックス戦では今季初の1試合2発となる14＆15号を放った。

自身のボブルヘッドデーでの活躍に「たまたまだと思いますけど、こうやってお客さんが入ってくれる中で、勝てるっていうのは選手にとってもうれしいことなので、いつでもボブルヘッドデーじゃなくても頑張りたいと思っています」と語っていた。

ボブルヘッド人形配布日“4戦連発”となる3試合ぶりの46号で投手・大谷を自ら援護する一発に期待がかかる。