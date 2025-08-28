◇プロ野球セ・リーグ 阪神 2-1 DeNA(27日、横浜スタジアム)

育成出身選手として球団初の先発マウンドを託された早川太貴投手は5回77球を投げ、被安打2、無失点。うれしいプロ初勝利をあげました。

1点が大きく響く試合を作り、試合後にはお立ち台に登場。「すごくうれしいです」と一言、喜びをあらわにしました。

デビュー戦の7月16日中日戦は、5点ビハインドの9回2アウトから登板。緊張のためかボークを与えてしまい、得点を許すほろ苦い思い出となっていました。「前回は甲子園でなかなかうまくいかなかったので、『今度こそ絶対やってやろう』という思いできょうを迎えました」とこの日にかけていた思いを明かしました。

プロ初先発のマウンドは5回を投げ被安打はわずか2。無失点で初勝利をあげた25歳ルーキーは「試合前はすごく緊張したんですけど、マウンドに立ってからはいつも通り投げられたのかなと思います」と振り返ります。3回以降は得点圏にランナーを背負いながらも粘りの投球でピンチを脱却。「野手の皆さんと(キャッチャー)梅野さんの配球、あとはファンの声援のおかげでなんとか最後まで粘ることができました」と、周囲への感謝を忘れませんでした。

プロ野球のピッチャーとして第一歩を踏み出した早川投手。「今タイガースの先発で投げている先輩方はすごくいいピッチャーが多い。そこに割って入っていけるようなピッチャーになりたいと思います」と今後の意気込みを語りました。