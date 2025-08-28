¡ÚÂ®Êó¡ÛÅìµþ¡¦¹ÓÀî¶èÆîÀé½»¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²Ð»ö¡¡70Âå½÷À¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°9»þÈ¾Á°¡¢Åìµþ¡¦¹ÓÀî¶è¤ÎJRÆîÀé½»±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë29³¬·ú¤Æ¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î18³¬¤Î°ì¼¼¤Ç¡Ö±ì¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É24Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Éô²°¤«¤é¤Ï70Âå¤Î½÷À¤¬µß½õ¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
