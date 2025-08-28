歌手でレーサーの近藤真彦さんが自身のインスタグラムを更新。イカ釣りに出かけたことを船上での写真とともに報告しました。

【写真を見る】【近藤真彦】仲間4人で「111杯」のイカ漁を報告 ご近所レストランにもお裾分け イカ釣り船上で「カップ麺も最高」と至福の時間





近藤さんは、自身のインスタグラムに「イカ釣り行ってきた！」と投稿。船上での様子を複数の写真とともに公開しています。



投稿によると、近藤さんは、船上でカップ麺も楽しんだようで、「松茸ペヤングも美味しいけど海に出て船の上で食べるカップ麺も最高ですよ〜！」と感情をコメント。アウトドアならではの食事の楽しさを伝えています。









釣果については、「4人で111杯！」と、驚きの数字を報告。釣り上げたイカの一部は、「会社とご近所レストランにお土産」として配り、「あとは冷凍（笑）」と保存方法についても触れています。









投稿された写真からは、船上でカップ麺を食べる近藤さんの姿や、釣り上げられた透明感のあるイカが水につけられている様子、夜間に大きなイカを釣り上げた瞬間などが確認できます。









この投稿に、「カップ麺食べたくなってきた」「船酔いしないんですね。111杯、すごーい」「釣りたてのイカ食べた〜い」「まっちが釣ったイカ食べたいなぁー」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】