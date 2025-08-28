2026Ç¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá¡ÈÌó3476²¯±ß¡É·×¾å¡¡¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ÎÂÐºö¤ËÌó64²¯±ß¡¡·Ù»¡Ä£
·Ù»¡Ä£¤Ï¡¢ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá¤Ë¤ª¤è¤½3476²¯±ß¤ò·×¾å¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥µ¥¤¥Ð¡¼¶õ´Ö¤Î¶¼°Ò¤Ø¤ÎÂÐ½è¤È¤·¤Æ¤ª¤è¤½64²¯±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡Ä£¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê28Æü¡Ë¡¢ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá¤òÈ¯É½¤·¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤Ç2025Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»¤ÈÈæ¤Ù365²¯±ß¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ë¤ª¤è¤½3476²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¡ÖÇ½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¡×¤Î±¿ÍÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹¶·â¸µ¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÌµ³²²½¤¹¤ëµ¡ºà¤ä´Ä¶¤ÎÀ°È÷¡¢ÂÐ½èÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÈñÍÑ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ64²¯5700Ëü±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼´ØÏ¢°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¼£°ÂÂÐºö¾å¤Î¶¼°Ò¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡ÖÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¡×¤ÎÂÐºö¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢40²¯300Ëü±ß¤ò·×¾å¡£
ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é²¡¼ý¤·¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¤òÀ¸À®AI¤¬Ê¬ÀÏ¤·¡¢Áê´Ø¿Þ¤Ê¤É¤òºîÀ®¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¡¢Ãæ³ËÅª¿ÍÊª¤ÎÅ¦È¯¤Ë¸þ¤±¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿ÁÈ¿¥Åªº¾µ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¼çÆ³¤·¤ÆÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ÎÁÜºº´´Éô¤ò¾·¤¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¶ÛÌ©¤ÊÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Û¤«¾ðÊó¶¦Í¤ò¿Þ¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
