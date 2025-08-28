BIGBANGのリーダーG−DRAGONが空港で見せたパジャマファッションが注目を集めている。韓国メディアが報じた。韓国では連日、空港に各メディアが集まり、スター芸能人の入出国時のファッションチェックが頻繁に行われる。

おしゃれで知られるG−DRAGONが25日午後、海外日程を終えてソウル郊外の仁川（インチョン）国際空港から帰国。その際に濃いグレーの上下を着用したままの姿だった。自分のアルバム名を盛り込んだ「ウィーバーマンシュ」ボールキャップとビンテージなスニーカーをマッチし、カジュアルなルックで到着ロビーに現れた。

そのファッションが注目されたが、実は、帰国の際に利用した飛行機、大韓航空のファーストクラス乗客に提供されるパジャマだったことが分かり、話題になった。

大韓航空は26日、公式インスタグラムに「大韓航空のファーストクラスのパジャマとGD（G−DRAGON）様だなんて。やはりファッショニスタは違う。機内パジャマも力強く昇華してくれるPOEWR」という文とともにG−DRAGONがパジャマを着ている写真をアップした。

このパジャマは、イタリアのラグジュアリー寝具ブランド「Frette（フレッテ）」とコラボして制作した製品だという。大韓航空は、ファーストクラスの乗客に提供するパジャマやスリッパを、搭乗後も記念品として持って帰られるようにしている。大韓航空は今年初め、企業イメージ（CI）を新たに披露し、ファーストクラスとプレステージ席の乗客用機内用品を新たに飾った。

韓国メディアのアジア経済は28日「同パジャマは最近、中古取引プラットフォームで、4万ウォン（約4000円）台で取引されるなど人気を集めている」と報じた。