森香澄、“いじめ”を受けた過去　主犯格に「いい加減にして」勇気ある行動に絶賛の声

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

8月27日（水）に放送された同番組では、森香澄が中学時代のいじめ経験を赤裸々に明かす場面があった。

同番組は、タイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思うような虚実入り混じった展開がやみつきになる番組だ。

今回の企画は「ヤンチャ武勇伝で香澄先生を惚れさせろ！」。保健室の先生に扮した森にレインボー・ジャンボたかお、ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎、カカロニ・栗谷が自身のヤンチャエピソードを披露するという内容だ。

【映像】森香澄、学生時代の“いじめ経験”を告白「私だけわからない言語が生まれていて…」

大崎が語ったのは「アゴの傷」にまつわる武勇伝。それは大崎が芸歴1、2年目のころ。ライブ後にお笑い談議が白熱し、同期と取っ組み合いのケンカに発展したときのことだった。

「あっちのパンチがボコボコ当たるわけ。その1個がクリーンヒットになって、1時間ぐらい経ってから、どうも喋りづらい、唾がダラダラ出る。これは確実に終わってるなと思って。その足で病院に行ってレントゲン撮って、『完全に顎が折れてます』と。そこから全身麻酔の手術」と大崎は振り返る。

ケンカで大けがを負った大崎だが、見舞いに来た同期から「バイトでとにかく稼いで、手術代、入院代を全部払う」と提案されたものの、すぐに却下。「お笑い談義でできた傷だからバイトのお金で払わなくていい。お笑いでテッペンまでいって払ってくれ」とカッコつけたと話す。

しかし、森にはまったく響いていないようで苦笑い。それを見たジャンボは「絵に描いたようにピンと来てねぇぞ」とツッコミを入れる。最終的に、お笑いのためにケンカをするという行為が森にまったく刺さらず、大崎はがく然としていた。

一方、ジャンボから「女子同士でケンカしたことは？」と話を振られると、森は中学時代に「いじめられていた…」と打ち明ける。

「私だけわからない言語が生まれていて。私だけが理解できない暗号みたいな言語を作られていた。主犯格の女の子に『いい加減にして』って言った。そしたらよくわかんない言語で返してきて…。みんなが笑っていても私には理解できない」（森）

そんな森の勇気ある行動に、ジャンボは「すげえ勇気だよ先生」「ダントツかっこいいよ！」と絶賛していた。