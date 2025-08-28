»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤ÏŽ¢3³¬ÁØ¥â¥Ç¥ëŽ£¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È²ò·è¤¹¤ë
»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ï¡È3¤Ä¤Î³¬ÁØ¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¥×¥é¥Ê¡¿PIXTA¡Ë
¡Úº£²ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢
¡¥½¥Õ¥È¡Ê¥¹¥¥ë¤äÀ¼¤«¤±¡¢¶µ°é³Ø¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç²ò·è¤¹¤ë¾ì¹ç
¢OS¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡Ê¿´Íý³Ø¡¢Ç¾²Ê³Ø¡Ë¤Ç²ò·è¤¹¤ë¾ì¹ç
£OS¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÊÅ¯³Ø¡Ë¤³¤È¤Ç²ò·è¤¹¤ë¾ì¹ç
¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î³¬ÁØ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¤À¤±¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤Ç¤¹¡£
»Ò°é¤Æ¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¤É¤¦À¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡ÖÈ¿¹³¤Ð¤«¤ê¤Ç¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¥²¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¡×¡Ö·»Äï¥²¥ó¥«¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ä¡Ä¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¤¹¡£
ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¡£Ä«¤Ï»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢Ìë¤Ï½ÉÂê¤Ç¿Æ»Ò¥Ð¥È¥ë¡£¡Ö¤Û¤«¤Î²ÈÄí¤Ï¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤¦¤Á¤À¤±¡×¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ï¡È3¤Ä¤Î³¬ÁØ¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢¥¹¥¥ë¤äÀ¼¤«¤±¤À¤±¤Ç²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÌÂÏ©¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¡ÖÀ¼¤«¤±¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
½ñÀÒ¤äSNS¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÊÒÉÕ¤±¤ò½¬´·²½¤¹¤ë5¤Ä¤Î¹©É×¡×¡Ö¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Ë¸ú¤¯ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï³Î¤«¤Ë¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ëÊØÍø¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ³¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ú¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¿ôÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌäÂê¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè1³¬ÁØ¡Û¶µ°éÊ¬Ìî¤¬°·¤¦¥¹¥¥ë¤äÀ¼¤«¤±
¤Þ¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»Ï¤á¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤¬Âè1³¬ÁØ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÅª¤ÊÀ¼¤«¤±¤Î¹©É×¤äÂÐ±þ¥¹¥¥ë¡¢¶µ°éÅªµ»Ë¡¤Ê¤É¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ï¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»ÖË¾¹»¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦
¡¦ÊÒÉÕ¤±¤ÎÊýË¡
¡¦½ÉÂê¤Î¤ä¤êÊý
¡¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Îºî¤êÊý
¡¦±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯ÊýË¡
¡¦»»¿ô¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡
¡¦Äê´ü¥Æ¥¹¥È¤ÇÅÀ¿ô¤ò¼è¤ëÊýË¡
¡¦¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Î²á¤´¤·Êý
¡¦»×¹ÍÎÏ¤Î¹â¤áÊý
¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡È¤ä¤êÊý¡É¤ä¡È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½ñÀÒ¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢YouTube¡¢SNS¤Ê¤É¡¢»Ò°é¤Æ¡¢¶µ°é¾ðÊó¤È¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊÒÉÕ¤±¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î5¤Ä¤Î¹©É×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¼¤«¤±¤ä´Ä¶¤ÎÀ°¤¨Êý¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡¢¡û¡û¤È¸À¤¦¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥Ä¤¬²òÀâ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤Ï¡¢¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¡ÈÊØÍø¤Ê¥Ä¡¼¥ë¡É¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò°ì»þÅª¤Ë¤ä¤ï¤é¤²¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÈOS¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë
³Î¤«¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î´Ø·¸¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤·¤¿¤ê¡¢³Ø½¬½¬´·¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î³¬ÁØ¤Î¤³¤È¤ò¤É¤ì¤À¤±³Ø¤Ó¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ³¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ú¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÈOS¡Ê¿Æ¼«¿È¤Î»×¹Í¤ÎÁ°Äó¤ä¿´¤Î¾õÂÖ¡Ë¡É¤¬¸Å¤¤¤Þ¤Þ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¸À¤¤Êý¡×¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¿Æ¤Î¡ÖÉÔ°Â¡×¤ä¡Ö¾Ç¤ê¡×¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¤¤Íßµá¡×¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡ÈËÜ¼Á¡É¤ò¸«È´¤¤¤ÆÈ¿±þ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Âè1³¬ÁØ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÊýË¡¤ò»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½ÌÌÅª¤Ê¹©É×¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¸Â³¦¤¬Íè¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÈÆþ¤ê¸ý¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÈËÜ¼Á¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Æ¼«¿È¤Î¿´¤ÎOS¡Ê»×¹Í¤ÎÁ°Äó¤ä¿´Íý¾õÂÖ¡Ë¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ëÂè2³¬ÁØ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²ÁÃÍ´Ñ¡¦Å¯³Ø¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç»Ò°é¤Æ¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ëÂè3³¬ÁØ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤³¤ÎÂè1³¬ÁØ¤Î¥½¥Õ¥È¤âËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè2³¬ÁØ¡Û¿´Íý³Ø¤äÇ¾²Ê³ØÅª¤Ê¡ÖOS¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×
¤³¤³¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¿Æ¼«¿È¤Î¡ÖOS¡×¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢Êª»ö¤ÎÂª¤¨Êý¤ä¿´¤Î¥¯¥»¡¢»×¹Í¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬Âè2³¬ÁØ¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡Ö»Ò°é¤Æ»ýÏÀ¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬°é¤Æ¤é¤ì¤¿´Ä¶¤ä¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¼õ¤±¤¿ºþ¤ê¹þ¤ß¡¢¼þ°Ï¤ÎÉ¾²Á¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤É¤«¤é·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡¦¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¤¤Á¤ó¤È°é¤Æ¤Ê¤¤¤È¿Æ¼º³Ê¤À¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß
¡¦¡ÖÁá¤¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡áÎÉ¤¤¿Æ¡×¤È¤¤¤¦ºþ¤ê¹þ¤ß
¡¦¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¡á¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¡×¤È¤¤¤¦Ìµ°Õ¼±¤ÎÉÔ°Â
¡¦¡Ö¤Û¤«¤Î»Ò¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Æ¤Î¤»¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºá°´¶
¡¦¡Ö´°àú¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯Ç÷´ÑÇ°
¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÁ°Äó¡É¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬Çû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤¯¤éÉ½ÌÌÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿´¤Î±üÄì¤Ç¡Ö¤Ç¤âËÜÅö¤ÏÁá¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼ÁÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
¿´Íý³Ø¤äÇ¾²Ê³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¿Æ¤Î»×¹Í¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ä¡Ö´¶¾ð¤Î¥È¥ê¥¬¡¼¡×¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¤½¤ì¤ò¡È½ñ¤´¹¤¨¤ë¡É¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î³¬ÁØ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ä¼«¸Ê¼õÍÆ¤ò¹â¤á¤ë¢ª¡Ö´°àú¤Ç¤Ê¤¤¼«Ê¬¤âOK¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ë
¢Ç§ÃÎ¤Î¥¯¥»¤òµÒ´Ñ»ë¤¹¤ë¢ª¡Ö¤Ê¤¼¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤¹¤ë
£»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤Ë¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ê¤¤¡È»ÅÁÈ¤ß¡É¤òÍý²ò¤¹¤ë¢ªÈ¿±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁªÂòÅª¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
¤²áµî¤ÎÂÎ¸³¤òÀ°Íý¤¹¤ë¢ª¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤Î·Ð¸³¤¬º£¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Êºî¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢OS¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤Þ¤¿È¿¹³¤µ¤ì¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ïº£¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡×¡ÖÀ®Ä¹¤Î¾Úµò¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÂª¤¨Ä¾¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢´¶¾ð¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Âè1³¬ÁØ¤Î¥¹¥¥ë¤â¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö½ÉÂê¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¤Ï¤Û¤«¤Î¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤«¤â¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè3³¬ÁØ¡Û¡ÈOS¡É¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë¡á»Ò°é¤ÆÅ¯³Ø¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤ÎºÆ¹½ÃÛ
¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤³¬ÁØ¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖOS¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÅ¯³Ø¡É¤ä¡ÈÀ¤³¦´Ñ¡É¤ÎÎÎ°è¤Ç¤¹¡£Âè2³¬ÁØ¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¸½¼Â¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Æ¸æ¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëOS¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏÊÑ²½¤Ïµ¯¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¡£OS¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÎã¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Þ¤Ç¿©¤¤¹þ¤ó¤À¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¦¤½¤â¤½¤â»Ò¤É¤â¤È¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©
¡¦¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤«¤«¤ï¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©
¡¦²¿¤¬¡Ö¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¡×¤Ê¤Î¤«¡©
¡¦¡ÖÀ®¸ù¡×¤ÎÄêµÁ¤È¤Ï²¿¤«¡©
¡¦¿ÍÀ¸¤ÇËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡©
¤³¤¦¤·¤¿º¬ËÜÅª¤ÊÌä¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¿®Ç°¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤ä¡Ö¾ï¼±¡×¤òµ¿¤Ã¤Æ¤ß¤ë
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼Ò²ñ¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤ä¡Ö¾ï¼±¡×¤òµ¿¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÎÉ¤¤³Ø¹»¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Àµ¾ï¡×¡Ö¿Æ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯»Ò¤¬ÎÉ¤¤»Ò¡×¡Ä¡Ä¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢Æü¡¹¤ÎÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¤³¤Î»Ò¤Ê¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¼ºÇÔ¤âÀ®Ä¹¤Î°ìÉô¡×¡Öº£¤Î¾õ¶·¤âÉ¬Í×¤Ê·Ð¸³¡×¤½¤¦»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë±¦±ýº¸±ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤¹¤®¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤â¼«Á³¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î³¬ÁØ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¤Ïµ¯¤¤Þ¤»¤ó¡£»þ¤Ë¤Ï¿ôÇ¯¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆâÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¤ëºî¶È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»Ò°é¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿¼¤¯Ë¤«¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³¬ÁØ¤ò¸«¸í¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
Â¿¤¯¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬Çº¤ß¤Î²ò·è¤ò¡ÖÂè1³¬ÁØ¤Î¥½¥Õ¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¤È»î¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¼¤«¤±¤À¤±¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤òÃµ¤·µá¤á¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À¼¤«¤±¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¯µ©¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï»Ò°é¤Æ¤ÎºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡Ö»ä¤Ï¥À¥á¤Ê¿Æ¤À¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¥À¥á¤Ê»Ò¡×¤È»Ò¤É¤â¤ÎÌäÂê¤Ë¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁêÃÌ¤ò¡¢»ä¤Ï¤³¤Î5Ç¯´Ö¤À¤±¤Ç¤â1Ëü5Àé·ï°Ê¾å¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¿Æ¤ÎºÍÇ½¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³¬ÁØ¤ò¸«¸í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
OS¤¬¸Å¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¿·¤·¤¤¥¢¥×¥ê¡Ê¥¹¥¥ë¡Ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÎOS¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡Ö¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ç¥«¥Á¥«¥Á¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ïº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤É¤Î³¬ÁØ¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£É½ÌÌÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¿´¤ÎÂª¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âº¬ËÜÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸«Ä¾¤¹»þ´ü¤Ê¤Î¤«¡£°ì¸«¡¢±ó²ó¤ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤ÎÆ»¤³¤½¤¬¡¢¼Â¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ËÅ¬¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¶áÆ»¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀÐÅÄ ¾¡µª ¡§ ¶µ°é¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥ÜÂåÉ½Íý»ö¡¢¶µ°éÀìÌç²È¡Ë