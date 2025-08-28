SixTONES¤¬¶½Ê³¡õÌåÀä ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°èÄ¶¤¨¤¿ºîÉÊ¡õ10Ê¬Ä¶¤ÎÄ¹¼Ü¥³¥ó¥È¤â¡Ö¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ú¥ï¥í¥¿¡ª¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/28¡ÛSixTONES¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥ï¥í¥¿¡ª¡×¡ÊÁ´6²ó¡¿³Ö½µ¶âÍË16»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè4²ó¤¬¡¢8·î28Æü16»þ¤è¤êPrime Video¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¸«¤É¤³¤í¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¡¢¥³¥ó¥È¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦»Ñ¡É
SixTONES¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¥ó¥È¤ËÄ©¤àÈÖÁÈ¡Ö¥ï¥í¥¿¡ª¡×¡£Âè4²ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤ÎÆî²ÌÊâ¤¬½Ð±é¡¢·àºî²È¤Î¾åÅÄÀ¿»á¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ´ë²è¡Ë¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡¢2¿Í¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤â¥È¡¼¥¯¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇSixTONES¤È¤È¤â¤Ë´°À®¤·¤¿¥³¥ó¥È¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Æî¤È¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤Ï²áµî¤ËÉñÂæ¡Ö²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡×¤Ç¶¦±é¡£Æî¤¬Åö»þ¤Î¹âÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË«¤á¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¥¸¥§¥·¡¼¤¬´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾åÅÄ¤ÏSixTONES¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬7Ç¯Á°¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡È¤¢¤ëºîÉÊ¡É¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°ìÆ±¤¬¡Ö²áµî¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤â¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏÂè4²ó¤ÇÆÏ¤±¤ë¥³¥ó¥È3ËÜ¤Î⾒¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
°ÊÁ°ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥È¡ÖÅíÂÀÏº¡×¤Î´°·ëÊÔ¡£¤¤¤è¤¤¤èµ´¥öÅç¤ËÃå¤¤¤¿ÅíÂÀÏº¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¡¢¥¥¸¡Ê¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ë¡¢±î¡Ê¹âÃÏ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¥¸¤È±î¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¸¤¡ÊµþËÜÂç²æ¡Ë¡£µ´¥öÅç¤Ç¤Ä¤¤¤ËÂÐÖµ¤·¤¿µ´¤È¤ÎÂÐ·è¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©¤µ¤é¤Ë¡¢ÅíÂÀÏº¤Î½ÐÀ¸¤ÎÈëÌ©¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿ÁÔÂç¤¹¤®¤ë·ëËö¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
ÁÔÂç¤Ê¡È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±é½Ð¡É¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Î½ª¤ï¤êÊý¡ª¡ØÅíÂÀÏº¡Ù¤Î¼ýÏ¿»þ´Ö¤À¤±¤ä¤¿¤éÄ¹¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Í¡×¡ÊÅÄÃæ¼ù¡Ë¡¢¡Ö³ÎÇ§¤Ç¤¹¤±¤ÉCG¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£ÅíÂÀÏº¤ò±é¤¸¤¿¾¾Â¼¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¡ÈÆüËÜÈÇ¥È¥¥¥ë¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¡É¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¥æ¥¦¥Þ¡ÊµþËÜ¡Ë¤ÏÎø¿Í¤Î¥Þ¥Û¡Ê°ÂÀÆÀ±Íè¡Ë¤È¥Þ¥Û¤Î¼Â²È¤òË¬Ìä¡£Êì¿Æ¡ÊÆî¡Ë¤Ï¥æ¥¦¥Þ¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤¬¡¢Éã¿Æ¡ÊÅÄÃæ¡Ë¤Ï¸·³Ê¤½¤Î¤â¤Î¡£¥æ¥¦¥Þ¤Ï¥Þ¥Û¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¶²¤ë¶²¤ë¡¢¤¢¤ë¡È¤ª´ê¤¤¡É¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
Æî¤Ïº£²ó¤¬¥³¥ó¥È½éÄ©Àï¡£¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡È¤ªÉã¤µ¤ó¡ÉÌò¤Î¼ù¤¯¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é°Â¿´¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥ÈÃæ¡¢µþËÜ¤ÈÅÄÃæ¤Î2¿Í¤Ï¡ÈÁÝ½üµ¡¤ÎµÛ°ú²»¡É¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÆæÀßÄê¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÄ©Àï¡£ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¥³¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´î¤Ó¡¢µþËÜ¤Ï¡Ö¡Ø¡ÈÁÝ½üµ¡¡É¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¤È»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
ÉñÂæ¤Ï²ñ¼Ò¤Î¥È¥¤¥ì¡£ÃËÀ¼Ò°÷¡ÊÅÄÃæ¡Ë¤¬ÉôÄ¹¤Ø¤Î¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¸åÇÚ¡Ê¹âÃÏ¡Ë¤âÎÙ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶òÃÔ¤¬¤Ò¤È¤·¤¤êÅÇ¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¥È¥¤¥ì±ü¤Î¡È¸°¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¸Ä¼¼¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¤½¤³¤ËÆ±Î½¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤â¹çÎ®¤¹¤ë¡£
¾åÅÄ¤¬º£²óÆÃÊÌ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡È10Ê¬Ä¶¤ÎÄ¹¼Ü¥³¥ó¥È¡É¤ò°ìÈ¯»£¤ê¤Ç¼ýÏ¿¡£ÅÄÃæ¡¦¹âÃÏ¡¦¥¸¥§¥·¡¼¤Î3¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹²ñÏÃ·à¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Î¥Ã¤Æ¤¤Æ¤¿¤Í¡ª¡×¡Ê¿¹ËÜ¡Ë¤È¾Î»¿¤òÁ÷¤ë¡£½Ð±é¤·¤¿3¿Í¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¡¢¡ÖÂæËÜ¤¬¡È¥³¥ó¥È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ê¬¸ü¤µ¡É¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹âÃÏ¡Ë¡¢¡Ö¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡ÊÅÄÃæ¡Ë¤È¸ì¤ê¡¢¾åÅÄ¤â¼«ºî¤Î¥³¥ó¥È¤Ê¤¬¤é¡ÖÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
