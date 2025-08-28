船越英一郎、再婚・子ども誕生 所属事務所がコメント「事実です」
【モデルプレス＝2025/08/28】俳優の船越英一郎（65）が、再婚・子どもが誕生していたことが27日の『女性セブンプラス』にて報じられた。所属事務所はモデルプレスの取材に対し「事実です」とコメントした。
報道について、所属事務所は「結婚していたこと、子どもが誕生していたことは事実です」と回答。「その他のプライバシーに関してはお話しできないことをご理解ください」とした。
船越は1960年7月21日生まれ、神奈川県出身。1982年にTBS日曜劇場「父の恋人」でデビュー。NTV「小京都ミステリーシリーズ」、TX「刑事吉永誠一・涙の事件簿」など、多数の作品に出演。プライベートでは、2001年にタレントの松居一代と結婚し、2017年に離婚していた。（modelpress編集部）
