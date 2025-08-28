ギャル曽根、中学生息子の近影公開「かっこいい」「すっかり大きくなって」と成長ぶりが話題に
【モデルプレス＝2025/08/28】タレントのギャル曽根が8月27日、自身のInstagramを更新。中学生の息子の美容院での様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ギャル曽根「イケメン」と話題の中学生息子
ギャル曽根は「めちゃくちゃ素敵な髪型にしてもらってるじゃないか！！」と息子の美容院でのヘアカットの様子を公開。写真では息子がショートヘアに仕上げてもらい、手にはカップを持っている姿が写されている。「一丁前にコーヒーみたいなカップで緑茶飲んでます」と息子の大人びた行動についてユーモアを交えて紹介し、「＃息子＃中学生＃反抗期」のハッシュタグも添えている。
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「すっかり大きくなって」「素敵な髪型」「カップの持ち方イケメン」「成長にびっくり」「手が大人っぽい」などと息子の成長ぶりに注目が集まっている。
ギャル曽根は、2011年にテレビディレクターと結婚。2012年に第1子となる長男、2016年に第2子となる長女、2023年に次女を出産している。（modelpress編集部）
