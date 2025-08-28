横浜FC室井彗佑が交通事故…クラブが謝罪「お相手の方とご家族には多大なるご迷惑を」
横浜FCは28日、FW室井彗佑の運転する普通乗用車が、横浜市旭区の店舗の駐車場で接触事故を発生させたと報告した。
クラブ公式サイトによると、事故が起きたのは21日の8時00分頃。室井が運転する車が店舗駐車場から左折出庫する際に、逆車線から右折で入庫する車と接触した。
すでに警察への事故の届け出、現場検証などは完了。室井に怪我はないという。
クラブは「お相手の方とご家族には多大なるご迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「再発防止に向け選手・スタッフへの注意喚起をするとともに、交通安全を徹底いたします」と表明した。
