À¶½Õ¤¬¡Ö¥í¥Ã¥¯²Î¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À²Î¼ê¤Ï¡©
¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÀ¶½Õ¡Ê56¡Ë¤ÈÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þ17Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡¢TVerÇÛ¿®¤¢¤ê¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
À¶½Õ¤Ï94Ç¯¤Ë¹õÌ´¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÁêÀî¤Ï95Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
ÁêÀî¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÌ´¸«¤ë¾¯½÷¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÎMV¤ò¸«¤¿À¶½Õ¤Ï¡ÖËÍ¤é¤ÎÃæ¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥í¥Ã¥¯²Î¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡×¡£
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤â²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤µ¤º¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Çà¥È¥¬¤Ã¤Æá¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁêÀî¤¬¡ÖÁ´Á³¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢MC¤Î¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²ÈÎ´°ì¤«¤é¡Ö¥È¥¬¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤«¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£