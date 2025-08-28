»°ÂåÌÜJSBº£»ÔÎ´Æó¤È¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¼¨ÃÌÀ®Î©¡¡¼Õºá¼õ¤±Æþ¤ì¤òÊÛ¸î»ÎÌÀ¤«¤¹¡¡¶Ø¼ò¤·¼«Âð¶à¿µ·ÑÂ³
¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ò¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¶¼Ç÷¤ÈË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿»°ÂåÌÜ J SOUL BROTEHRSº£»ÔÎ´Æó¡Ê38¡Ë¤È±¿Å¾¼ê¤Î´Ö¤Ç¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤È28Æü¡¢Èï³²¼ÔÂ¦¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·Èï³²ÆÏ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èï³²¼ÔÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¤Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Î²ÏÀ¾Ë®¹äÊÛ¸î»Î¤ÈÀ¾»³À²´ðÊÛ¸î»Î¤¬Æ±Æü¡¢Åìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤Îµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
º£»Ô¤¬Èï³²¼Ô¤Ë¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¡¢Ë½¹Ô¤È¶¼Ç÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é±¿Å¾¼ê¤¬¼Õºá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èï³²¼Ô¤Ï¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤«¤éË½¹ÔºáµÚ¤Ó¶¼Ç÷ºá¤ÎÈï³²¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èï³²¼Ô¤Ïº£»Ô¤Îº£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ê¤É¤ËÀ©¸Â¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¨ÃÌ¤Î¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼éÈëµÁÌ³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
º£»Ô¤Î¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¸å¤Ëº£»Ô¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¶Ø¼ò¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢À¸³è¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê³°½Ð°Ê³°¤Ï¼«Âð¤Ë¤Æ¶à¿µ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¦Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢½êÂ°»öÌ³½êLDH¤¬º£»Ô¤ÎÀ¸³è¤Î´ÆÆÄ¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£»Ô¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï4·î5ÆüÁáÄ«¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÍ§¿Í¤È¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¼Ö¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÍ§¿Í¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢±¿Å¾ÀÊ¤È¸åÉôºÂÀÊ¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ò¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤¿¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¶¼Ç÷¤ÈË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º£·î1Æü¤Ë³èÆ°¼«½Í¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö»ä¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¾èÌ³°÷ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼ÒÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÄË¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¼«¸Ê¤Î¹ÔÆ°¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤¹µ¡²ñ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ý³ÚÅ·Àï¸å¤Î»°ÂåÌÜ J SOUL BROTEHRS¤Î²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ë¡¢º£»Ô¤ÏÉÔ»²²Ã¡£27Æü¤Ë¤Ï10·î4Æü¤«¤éÂçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTEHRS 15th ANNIVERSARY STADIUM LIVE àJSB FOREVER¡¡¡ÁONE¡Áá¡×¤Ë¡¢»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£