『ヒプノシスマイク』百瀬祐一郎が手掛ける新プロジェクト始動！ “年代”でチームに分かれ楽曲バトル
『ヒプノシスマイク』の百瀬祐一郎が原作・総合プロデュースを手がけるタイムレス音楽IPプロジェクト「デートウォーズ（DATE WARS）」が始動。第1弾楽曲「Jailbird」が8月29日に配信リリースされることが決定し、MVと本編ティザー映像、オリジナルコンテンツが公開された。
【写真】「デートウォーズ」全員集合ビジュアル
1970年代から2000年代の名曲に再び“息吹”を吹き込むように、オリジナル楽曲×カバー楽曲×ドラマトラックを通じて物語を紡いでいく、タイムレス音楽IPプロジェクト「デートウォーズ（DATE WARS）」が始動する。
本プロジェクトの原作・総合プロデュースを務めるのは、『ヒプノシスマイク』を手がけた小説家・脚本家の百瀬祐一郎。キャラクターデザインは漫画家・鳴子ハナハル、音楽プロデューサーは動画クリエイター兼音楽評論家・みのが担当し、先祖の罪を背負った囚人たちが楽曲を武器に自由を掴み取る物語を描く。
声優として参加するのは、乾夏寧、琴宮歩夢、近藤玲奈、瀬戸桃子、武田雛歩、橘めい、田中杏里、田中貴子、永瀬アンナ、夏目ここな、花井美春、春川芽生、水希凜、羊宮妃那の14名。それぞれが70年代／80年代／90年代／00年代の4つのチームに分かれ、楽曲を展開しながらバトルを繰り広げ、物語を進めていく。カバー楽曲には各年代の名曲を選出し、気鋭のクリエイター陣が編曲を担当。当時の雰囲気を残しつつ、現代的に昇華した楽曲を届ける。
「デートウォーズ」の全キャラクターが参加したアンセムソングとなる第1弾楽曲「Jailbird」は、8月29日に配信リリースされる。これに先駆けて8月28日10時に、ミュージックビデオと本編ティザー映像がオフィシャルYouTubeチャンネルに同時公開。同28日18時には、出演キャストがそれぞれ所属する年代について学ぶオリジナルYouTubeコンテンツ『監獄授業』が公開。同コンテンツでは、出演キャストの歌唱やクイズ番組など、バラエティ豊かな内容をショート動画で毎週配信予定だ。
また、「デートウォーズ」のローンチを記念して、8月28日にアニメイト池袋本店でイベントが開催。16時より近藤玲奈、春川芽生、琴宮歩夢、夏目ここな、瀬戸桃子、17時より田中杏里、乾夏寧、武田雛歩、水希凜、田中貴子、花井美春が登壇するとともに、キャラクターグッズが数量限定で先行販売される。
今後「デートウォーズ」は、音楽を軸にYouTubeチャンネルやSNS、ファンクラブでのコンテンツ発信をはじめ、コミカライズ、アニメ、アプリゲーム、ライブ、映画、舞台など“360°IP展開”を目指して活動する予定だ。
「デートウォーズ」第1弾楽曲「Jailbird」は、8月29日配信。
