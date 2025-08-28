タレント・指原莉乃（32）が27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）にゲスト出演。現在開催中の大阪・関西万博でおすすめのパビリオンを紹介した。

この番組で共演した元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜と万博へ行った指原。1カ月前から綿密に計画を立てていたといいSNSを駆使して情報収集した。

小嶋は「クウェート、サウジアラビア、砂漠の砂を触れるところ（ヨルダン館）」のパビリオンを希望。「普段行けない国を見たくなって」とした。

一方、指原は「ミーハーパビリオンばっかり選んで」と回想。ところが実際行ってみると「何が良かったかっていうと、まあ、クウェートですね」と明かし笑いを誘った。「クウェートでは、横になれる。楽しかったですよね。手作り感もありつつ、お金かかってる感もありつつ」と振り返った。

小嶋は「国のパビリオンやっぱ面白いよね。感じられるし。寝転がれたのはプラネタリウムのようなものを砂漠っぽいシチュエーションで見られたり。砂を触れたりとか」と説明。指原も「もう一回行きたいぐらい（万博）ハマった」と大満足の様子だった。