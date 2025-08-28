外為サマリー：株高を手掛かりに一時１４７円４９銭まで持ち直す場面も 外為サマリー：株高を手掛かりに一時１４７円４９銭まで持ち直す場面も

２８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円３０銭前後と前日の午後５時時点に比べ４５銭程度のドル安・円高となっている。



２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円４２銭前後と前日に比べ２銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米５年債入札の堅調な結果などを受けて米長期金利が低下し、日米金利差の縮小が意識されるかたちで一時１４７円２９銭まで軟化した。



この日の東京市場のドル円相場は軟調な展開となっている。反落して始まった日経平均株価が上げに転じたのをきっかけに１４７円４９銭まで持ち直す場面もあったが、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の独立性を巡る懸念が根強く戻りは限定的。きょうは日銀の中川順子審議委員が山口県金融経済懇談会に出席する予定で、利上げに前向きな発言をすれば円買い材料になることから積極的に動きにくいことも戻りの鈍さにつながっているようだ。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６４５ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４０ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７１円５３銭前後と同１０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS