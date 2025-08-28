ユーロバスケットが開幕…リトアニアのバランチュナスが通算リバウンド数で大会史上4位に

8月27日。「FIBAユーロバスケット2025」が開幕し、大会初戦でグループBのリトアニア代表がイギリス代表を94－70で下し、グループフェーズで白星スタートを切った。

この試合、リトアニアは3ポイントシュート成功率こそ10.5パーセント（2／19）と不発も、オフェンシブ・リバウンド23本を荒稼ぎしてボードを支配。合計57リバウンドは、1995年以降で1試合における大会最多記録となった。

今夏のトレードで、サクラメント・キングスからデンバー・ナゲッツへ移籍したヨナス・バランチュナスは、21分16秒の出場でチーム最多の18得点9リバウンドを残して勝利に貢献。

33歳のベテランビッグマンは、通算6度目のユーロバスケット出場。今大会の初戦で9本のリバウンドをもぎ取ったことで、通算リバウンド数を309本へ伸ばし、スペインのマルク・ガソル（307本）を抜いて歴代4位へと順位を上げた。

ペイントエリアを主戦場にするバランチュナスの上にいるのは、フランスのボリス・ディーオ（314本）、ドイツのダーク・ノビツキー（364本）、スペインのパウ・ガソル（475本）のみとなった。



📈 Lithuania's Jonas Valanciunas 🇱🇹 rises to fourth in the FIBA #EuroBasket 𝐫𝐞𝐛𝐨𝐮𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐭𝐬, overtaking Spain's Marc Gasol on the opening day of the 2025 edition! pic.twitter.com/ylQxuUXgXs

- FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025

【動画】ユーロバスケット初戦で活躍したバランチュナスのハイライト！