テレビ朝日には今年４月、計４人の新人アナウンサーが入社した。現在はそれぞれ担当番組が決まり、徐々に視聴者にも顔を覚えられ始めている。入社から５か月が経過しての今の心境、アナウンサーの道を選んだ理由はさまざまだが、全員が一日も早く先輩に追いつくことができるよう、日々奮闘を続けている。（中西 珠友）

藤田大和アナウンサーは「６歳からアナウンサーしか考えていなかった」と一度も夢がブレることなく、その夢を成就させた。

きっかけは２００６年の夏の甲子園決勝、早実対駒大苫小牧戦。元日本ハムの斎藤佑樹氏と巨人・田中将大投手が投げ合った試合の中継だった。「実況を聴いて『この仕事がしたい』でここまで来た」。自身も小学３年から大学まで野球をプレーし、静岡高３年時にはセンバツに出場した。

自ら、先輩アナウンサーに“弟子入り”を志願した。研修中には数多くのスポーツ、プロレス実況を担当した田畑祐一アナに指導を受けたが、田畑アナが６月末に退社した後も教えを請い「私の声の勢いと田畑さんのそれが全く違って。『こんなふうに話せたら、実況できたら』と思う」と日々練習を重ねている。

現在は「スーパーＪチャンネル」のフィールドキャスターとして、全国各地を巡って取材する日々。「いざ取材に出てみたらテレビ局、報道機関の一員になれている実感があって楽しい」と充実した日々を送る。もちろん、目指すのはスポーツ実況だが「どこに起用されてもプロの仕事ができるような、マルチに活躍できるアナウンサーになりたい」と意気込んでいる。