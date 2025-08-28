【２４時間テレビ】タイムテーブル発表…キンプリ企画、横山裕の子ども支援マラソンなど
日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」（東京・両国国技館）が、３０日と３１日に放送される。番組の公式Ｘ（旧ツイッター）などで２８日、タイムテーブルが発表された。
今年のテーマは「あなたのことを教えて」。お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也、フリーの羽鳥慎一アナウンサー、同局の水卜麻美アナウンサーが総合司会を担当。「Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ」永瀬廉と郄橋海人、俳優・志尊淳、タレント・長嶋一茂、やす子、歌手・氷川きよし、女優・浜辺美波がチャリティーパートナーに就任。「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の横山裕がチャリティーマラソンランナーを務める。
◆３０日
▽午後６時半
「２４時間テレビ４８」スタート
▽午後７時台
視聴覚障がいの子どもたちとＫｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ永瀬廉が作る「感じる花火」プロジェクト
あのちゃんが離島のフリースクールへ！上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」
▽午後８時台
横山裕が走る！子ども支援マラソンスタート！
相葉雅紀 保護犬トリミング特別編 飼育放棄の犬をドリームチームで緊急レスキュー！
みんなで挑戦！パラアスリート スゴ技チャレンジ
▽午後９時台
岩田剛典が挑むＬＩＶＥアート＆オークション ペインティングスタート！
日本列島ダーツの旅的全国１億人インタビュー 〜氷川きよし編〜
仲間由紀恵がサポート！能登の高校生が知ってほしい「わたしたちのこと」書道パフォーマンス「復興への想い」
ドラマドキュメンタリー 超問題児？！黒柳徹子はなぜテレビ女優第１号になれたのか？
ドラマスペシャル トットの欠落青春記
▽午後１１時台
６年ぶり復活！２４時間テレビ生しゃべくり００７ 世界的スターＪ＆国宝級俳優が生で初登場ＳＰ
◆３１日
▽午前２時台
上田と女が吠える夜インターナショナル〜あなたの国のことを教えてＳＰ〜 Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅも登場！
▽午前４時台
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 能登のずっと明るい寿司親子２０２４−２０２５
▽午前５時台
チャリティーパートナーと共に！シューイチプレゼンツ「あなたのふるさとを教えて」
▽午前６時台
シューイチプレゼンツ「あなたのふるさとの絶品朝食を教えて」全国各地と生中継！
▽午前７時台
オモウマい店が出会った能登のずっと明るい寿司親子２０２５
未来のパラアスリートがイモトアヤコと挑む！北アルプス・チャリティー登山スタート！
▽午前８時台
長嶋一茂が挑戦！能登に届け！チャリティーホームラン中継
ドキュメンタリードラマ「西田敏行 役者バカの原点〜知られざる家族の絆〜」
▽午前９時台
総合司会・羽鳥慎一アナが取材！夢の鳥人間コンテスト 肺がんと闘う父親のために…約束のフライト
▽午前１０時台
俳優・星野真里の娘・ふうかちゃんが親友とはじめてのだいぼうけん！
▽午前１１時台
やす子も登場！日産チャリティーイベント みんなで挑戦！パラアスリートスゴ技チャレンジ
ヒロミの八王子リホーム「きょうだい児」が遊べる保育室作り
▽正午
長嶋一茂が挑戦！能登に届け！チャリティーホームラン中継
城島茂が伝えたい福島・帰宅困難区域の今
▽午後１時台
岩田剛典が挑むＬＩＶＥアート＆オークション 豪華アーティストで送るテレビチャリティーライブ Ｓｏｎｇ ｆｏｒ Ｃｈｉｌｄｒｅｎ！２４時間
家族の中で自分だけが聞こえる…いとうあさこがＣＯＤＡの女性を取材 上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」
欽ちゃんが２４時間テレビに生登場！ 世界が認めた仮装大賞のレジェンド 国技館で史上最大の「ピンポン」
▽午後２時台
有働由美子が「ともだち近居」をリポート 上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」
乃木坂４６久保史緒里がサポート！ピアノ連弾で届ける！視覚障がいを受け入れた“きっかけ”
▽午後３時台
日本列島ダーツの旅的全国１億人インタビュー〜志尊淳＆永瀬廉編〜
横山裕に届ける！ヒルナンデス！バンドの応援歌
岩田剛典が挑むＬＩＶＥアート＆オークション
みんなで挑戦！パラアスリートスゴ技チャレンジ
総合司会・水卜麻美アナが取材！奇跡の保育園 ９７歳の現役保育士と考える子どもたちの未来
▽午後４時台
未来のパラアスリートがイモトアヤコと挑む！北アルプス・チャリティー登山
岩田剛典が挑むＬＩＶＥアート＆オークション
▽午後５時台
氷川きよしと歌おう！「あなたのことを教えて」生合唱プロジェクト
浜辺美波も一緒に！チャリティー笑点
▽午後６時台
日本列島ダーツの旅的全国１億人インタビュー 〜市川ぼたん＆市川新之助編〜
岩田剛典が挑むＬＩＶＥアート＆オークション
志尊淳が寄り添う「余命７ヶ月」宣告された新米パパ ２７歳の今 家族３人で未来へつなぐ笑顔
もう一度能登に帰ろう！浜辺美波が届ける 復興のキリコ祭り
▽午後７時台
Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ郄橋海人が市川團十郎・氷川きよしなど総勢９６人と送るボーダーレスＬＩＶＥ Ｗｅ ａｒｅ ｔｈｅ Ｎｏ Ｂｏｒｄｅｒｓ！！
▽午後８時台
大フィナーレ！横山裕 子ども支援マラソンにかけた想い