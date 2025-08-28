日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」（東京・両国国技館）が、３０日と３１日に放送される。番組の公式Ｘ（旧ツイッター）などで２８日、タイムテーブルが発表された。

今年のテーマは「あなたのことを教えて」。お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也、フリーの羽鳥慎一アナウンサー、同局の水卜麻美アナウンサーが総合司会を担当。「Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ」永瀬廉と郄橋海人、俳優・志尊淳、タレント・長嶋一茂、やす子、歌手・氷川きよし、女優・浜辺美波がチャリティーパートナーに就任。「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の横山裕がチャリティーマラソンランナーを務める。

◆３０日

▽午後６時半

「２４時間テレビ４８」スタート

▽午後７時台

視聴覚障がいの子どもたちとＫｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ永瀬廉が作る「感じる花火」プロジェクト

あのちゃんが離島のフリースクールへ！上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」

▽午後８時台

横山裕が走る！子ども支援マラソンスタート！

相葉雅紀 保護犬トリミング特別編 飼育放棄の犬をドリームチームで緊急レスキュー！

みんなで挑戦！パラアスリート スゴ技チャレンジ

▽午後９時台

岩田剛典が挑むＬＩＶＥアート＆オークション ペインティングスタート！

日本列島ダーツの旅的全国１億人インタビュー 〜氷川きよし編〜

仲間由紀恵がサポート！能登の高校生が知ってほしい「わたしたちのこと」書道パフォーマンス「復興への想い」

ドラマドキュメンタリー 超問題児？！黒柳徹子はなぜテレビ女優第１号になれたのか？

ドラマスペシャル トットの欠落青春記

▽午後１１時台

６年ぶり復活！２４時間テレビ生しゃべくり００７ 世界的スターＪ＆国宝級俳優が生で初登場ＳＰ

◆３１日

▽午前２時台

上田と女が吠える夜インターナショナル〜あなたの国のことを教えてＳＰ〜 Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅも登場！

▽午前４時台

ヒューマングルメンタリーオモウマい店 能登のずっと明るい寿司親子２０２４−２０２５

▽午前５時台

チャリティーパートナーと共に！シューイチプレゼンツ「あなたのふるさとを教えて」

▽午前６時台

シューイチプレゼンツ「あなたのふるさとの絶品朝食を教えて」全国各地と生中継！

▽午前７時台

オモウマい店が出会った能登のずっと明るい寿司親子２０２５

未来のパラアスリートがイモトアヤコと挑む！北アルプス・チャリティー登山スタート！

▽午前８時台

長嶋一茂が挑戦！能登に届け！チャリティーホームラン中継

ドキュメンタリードラマ「西田敏行 役者バカの原点〜知られざる家族の絆〜」

▽午前９時台

総合司会・羽鳥慎一アナが取材！夢の鳥人間コンテスト 肺がんと闘う父親のために…約束のフライト

▽午前１０時台

俳優・星野真里の娘・ふうかちゃんが親友とはじめてのだいぼうけん！

▽午前１１時台

やす子も登場！日産チャリティーイベント みんなで挑戦！パラアスリートスゴ技チャレンジ

ヒロミの八王子リホーム「きょうだい児」が遊べる保育室作り

▽正午

長嶋一茂が挑戦！能登に届け！チャリティーホームラン中継

城島茂が伝えたい福島・帰宅困難区域の今

▽午後１時台

岩田剛典が挑むＬＩＶＥアート＆オークション 豪華アーティストで送るテレビチャリティーライブ Ｓｏｎｇ ｆｏｒ Ｃｈｉｌｄｒｅｎ！２４時間

家族の中で自分だけが聞こえる…いとうあさこがＣＯＤＡの女性を取材 上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」

欽ちゃんが２４時間テレビに生登場！ 世界が認めた仮装大賞のレジェンド 国技館で史上最大の「ピンポン」

▽午後２時台

有働由美子が「ともだち近居」をリポート 上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」

乃木坂４６久保史緒里がサポート！ピアノ連弾で届ける！視覚障がいを受け入れた“きっかけ”

▽午後３時台

日本列島ダーツの旅的全国１億人インタビュー〜志尊淳＆永瀬廉編〜

横山裕に届ける！ヒルナンデス！バンドの応援歌

岩田剛典が挑むＬＩＶＥアート＆オークション

みんなで挑戦！パラアスリートスゴ技チャレンジ

総合司会・水卜麻美アナが取材！奇跡の保育園 ９７歳の現役保育士と考える子どもたちの未来

▽午後４時台

未来のパラアスリートがイモトアヤコと挑む！北アルプス・チャリティー登山

岩田剛典が挑むＬＩＶＥアート＆オークション

▽午後５時台

氷川きよしと歌おう！「あなたのことを教えて」生合唱プロジェクト

浜辺美波も一緒に！チャリティー笑点

▽午後６時台

日本列島ダーツの旅的全国１億人インタビュー 〜市川ぼたん＆市川新之助編〜

岩田剛典が挑むＬＩＶＥアート＆オークション

志尊淳が寄り添う「余命７ヶ月」宣告された新米パパ ２７歳の今 家族３人で未来へつなぐ笑顔

もう一度能登に帰ろう！浜辺美波が届ける 復興のキリコ祭り

▽午後７時台

Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ郄橋海人が市川團十郎・氷川きよしなど総勢９６人と送るボーダーレスＬＩＶＥ Ｗｅ ａｒｅ ｔｈｅ Ｎｏ Ｂｏｒｄｅｒｓ！！

▽午後８時台

大フィナーレ！横山裕 子ども支援マラソンにかけた想い