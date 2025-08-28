日本テレビ

写真拡大

　日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」（東京・両国国技館）が、３０日と３１日に放送される。番組の公式Ｘ（旧ツイッター）などで２８日、タイムテーブルが発表された。

　今年のテーマは「あなたのことを教えて」。お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也、フリーの羽鳥慎一アナウンサー、同局の水卜麻美アナウンサーが総合司会を担当。「Ｋｉｎｇ　＆　Ｐｒｉｎｃｅ」永瀬廉と郄橋海人、俳優・志尊淳、タレント・長嶋一茂、やす子、歌手・氷川きよし、女優・浜辺美波がチャリティーパートナーに就任。「ＳＵＰＥＲ　ＥＩＧＨＴ」の横山裕がチャリティーマラソンランナーを務める。

　◆３０日

　▽午後６時半

　「２４時間テレビ４８」スタート

　▽午後７時台

　視聴覚障がいの子どもたちとＫｉｎｇ　＆　Ｐｒｉｎｃｅ永瀬廉が作る「感じる花火」プロジェクト

　あのちゃんが離島のフリースクールへ！上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」

　▽午後８時台

　横山裕が走る！子ども支援マラソンスタート！

　相葉雅紀　保護犬トリミング特別編　飼育放棄の犬をドリームチームで緊急レスキュー！

　みんなで挑戦！パラアスリート　スゴ技チャレンジ

　▽午後９時台

　岩田剛典が挑むＬＩＶＥアート＆オークション　ペインティングスタート！

　日本列島ダーツの旅的全国１億人インタビュー　〜氷川きよし編〜

　仲間由紀恵がサポート！能登の高校生が知ってほしい「わたしたちのこと」書道パフォーマンス「復興への想い」

　ドラマドキュメンタリー　超問題児？！黒柳徹子はなぜテレビ女優第１号になれたのか？

　ドラマスペシャル　トットの欠落青春記

　▽午後１１時台

　６年ぶり復活！２４時間テレビ生しゃべくり００７　世界的スターＪ＆国宝級俳優が生で初登場ＳＰ

　◆３１日

　▽午前２時台

　上田と女が吠える夜インターナショナル〜あなたの国のことを教えてＳＰ〜　Ｋｉｎｇ　＆　Ｐｒｉｎｃｅも登場！

　▽午前４時台

　ヒューマングルメンタリーオモウマい店　能登のずっと明るい寿司親子２０２４−２０２５

　▽午前５時台

　チャリティーパートナーと共に！シューイチプレゼンツ「あなたのふるさとを教えて」

　▽午前６時台

　シューイチプレゼンツ「あなたのふるさとの絶品朝食を教えて」全国各地と生中継！

　▽午前７時台

　オモウマい店が出会った能登のずっと明るい寿司親子２０２５

　未来のパラアスリートがイモトアヤコと挑む！北アルプス・チャリティー登山スタート！

　▽午前８時台

　長嶋一茂が挑戦！能登に届け！チャリティーホームラン中継

　ドキュメンタリードラマ「西田敏行　役者バカの原点〜知られざる家族の絆〜」

　▽午前９時台

　総合司会・羽鳥慎一アナが取材！夢の鳥人間コンテスト　肺がんと闘う父親のために…約束のフライト

　▽午前１０時台

　俳優・星野真里の娘・ふうかちゃんが親友とはじめてのだいぼうけん！

　▽午前１１時台

　やす子も登場！日産チャリティーイベント　みんなで挑戦！パラアスリートスゴ技チャレンジ

　ヒロミの八王子リホーム「きょうだい児」が遊べる保育室作り

　▽正午

　長嶋一茂が挑戦！能登に届け！チャリティーホームラン中継

　城島茂が伝えたい福島・帰宅困難区域の今

　▽午後１時台

　岩田剛典が挑むＬＩＶＥアート＆オークション　豪華アーティストで送るテレビチャリティーライブ　Ｓｏｎｇ　ｆｏｒ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ！２４時間

　家族の中で自分だけが聞こえる…いとうあさこがＣＯＤＡの女性を取材　上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」

　欽ちゃんが２４時間テレビに生登場！　世界が認めた仮装大賞のレジェンド　国技館で史上最大の「ピンポン」

　▽午後２時台

　有働由美子が「ともだち近居」をリポート　上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」

　乃木坂４６久保史緒里がサポート！ピアノ連弾で届ける！視覚障がいを受け入れた“きっかけ”

　▽午後３時台

　日本列島ダーツの旅的全国１億人インタビュー〜志尊淳＆永瀬廉編〜

　横山裕に届ける！ヒルナンデス！バンドの応援歌

　岩田剛典が挑むＬＩＶＥアート＆オークション

　みんなで挑戦！パラアスリートスゴ技チャレンジ

　総合司会・水卜麻美アナが取材！奇跡の保育園　９７歳の現役保育士と考える子どもたちの未来

　▽午後４時台

　未来のパラアスリートがイモトアヤコと挑む！北アルプス・チャリティー登山

　岩田剛典が挑むＬＩＶＥアート＆オークション

　▽午後５時台

　氷川きよしと歌おう！「あなたのことを教えて」生合唱プロジェクト

　浜辺美波も一緒に！チャリティー笑点

　▽午後６時台

　日本列島ダーツの旅的全国１億人インタビュー　〜市川ぼたん＆市川新之助編〜

　岩田剛典が挑むＬＩＶＥアート＆オークション

　志尊淳が寄り添う「余命７ヶ月」宣告された新米パパ　２７歳の今　家族３人で未来へつなぐ笑顔

　もう一度能登に帰ろう！浜辺美波が届ける　復興のキリコ祭り

　▽午後７時台

　Ｋｉｎｇ　＆　Ｐｒｉｎｃｅ郄橋海人が市川團十郎・氷川きよしなど総勢９６人と送るボーダーレスＬＩＶＥ　Ｗｅ　ａｒｅ　ｔｈｅ　Ｎｏ　Ｂｏｒｄｅｒｓ！！

　▽午後８時台　

　大フィナーレ！横山裕　子ども支援マラソンにかけた想い

　