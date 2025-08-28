女優の橋本環奈（26歳）が、8月27日に放送されたバラエティ番組「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（日本テレビ系）に出演。“橋本家の思い出の味”について語った。



映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」に出演している橋本環奈が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。



出演者の思い出のご飯をエピソードと共に食べていく中で、橋本の思い出の食べ物として、「皆さん、カステラを食べると思うんですけれど、うちは牛乳に浸して食べていたんですよ。本当にその食べ方が普通だと思っていて。お母さんがそれをずっとやっていて、それを今でも美味しいなと思って」と話す。



かまいたち・山内健司は橋本家の食べ方でカステラを食べてみて「食べる前に思い描いていた味と寸分違わない」と想像の出来る味だと語った。