橋本環奈、共演もあるけど…タイムマシーン3号・山本浩司の印象は「ないですね」
女優の橋本環奈（26歳）が、8月27日に放送されたバラエティ番組「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（日本テレビ系）に出演。タイムマシーン3号・山本浩司の印象について「ないですね」と語った。
映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」に出演している橋本環奈が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
「どこかで聞いたことのある音」イントロクイズとして、タイムマシーン3号・山本浩司のツッコミ「いい加減にしろ」が出題された。
橋本の所属する千鳥チームが正解し、橋本にタイムマシーン3号のことを知っているか話が出ると、橋本は「共演もさせていただいたことあります」と答えたが、山本の印象について聞かれると「ないですね……」とコメント。
千鳥・ノブが「山本の印象なんか橋本環奈の脳にあるか！」と言って笑いを取る中、橋本は1度番組で山本と一緒になったが「ごめんなさい、（印象は）やっぱりないですね」と語った。
