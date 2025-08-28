最近、タイ・プーケットのビーチで１週間の間に観光客４人が相次いで死亡する事故が発生した。タイ当局は、プーケットを訪れる観光客に対して海に入る際は特に注意するよう呼びかけている。

２７日（現地時間）、香港のサウスチャイナ・モーニング・ポスト（ＳＣＭＰ）やタイの現地メディアによると、今月２０日、６８歳のスウェーデン人男性がプーケットのカタビーチで浅瀬を歩いていたところ、突然倒れた。救助隊が心肺蘇生を試みたが、最終的に死亡が確認された。翌２１日には、３５歳のロシア人男性が夜明けにバナナビーチとナイトンビーチの間で泳いでいた際に溺死。また、同日未明にはカタビーチでも男性が海中で命を落とす事故が発生した。２２日には、２８歳の米国人男性の遺体がパトンビーチに漂着し、当局が捜査に乗り出している。警察は遺体の解剖を依頼したという。

現地当局は、観光客に対して必ずライフガードが配置された区域でのみ泳ぐように案内している。実際、２１日に死亡したロシア人男性は、恋人とともに深夜に海に入って突然の高波に襲われた。男性は恋人を岸に押し戻そうとしたが、波にのまれて死亡した。同じ日にカタビーチで亡くなった男性も、ライフガードをいない状況友達と泳いでいて事故に遭った。当時の事故を目撃した地元住民は、「もしライフガードがいたなら、２人とも救助できたはずだ」と悔しさをにじませた。

ＳＣＭＰは「今月初めにも、プーケットのビーチで１０歳のカナダ人少女が家族と泳いでいて波に流された」と伝え、「当時、波が高かったにもかかわらず、赤い警告旗が掲示されていなかった」と指摘した。

報道によると、プーケット一帯は６月から１０月がモンスーンによる雨季にあたり、波が荒れ、強風によって離岸流（リップカレント）が発生するという。離岸流とは、海岸に押し寄せた海水が狭い通路を通って急激に沖へ流れ戻る現象で、泳ぎが得意な人でも一度巻き込まれると脱出が困難だとされる。

さらに、猛毒を持つ「ブルードラゴン」と呼ばれるアオミノウミウシの出現も観光客の安全に警鐘を鳴らしている。このアオミノウミウシは通常３センチほどの小型だが、クラゲの毒を蓄積しており、刺されると激しい痛みを引き起こす。タイ疾病管理局（ＤＤＣ）は、先月１１日、０．５センチのブルードラゴンがプーケットのカロンビーチで確認されたとして、来訪者に触れないよう警告し、もし接触した場合は酢で洗浄し、すぐに当局に通報するよう呼びかけた。

タイ当局は、プーケットのビーチにライフガードを増員し、警告サインを強化する計画だと明らかにした。また、許可されたエリアでのみ泳ぐよう推奨するキャンペーンも実施する予定だという。

韓国観光データラボによると、２０２４年時点で韓国からタイを訪れた観光客は１８６万人に上り、タイを訪れる外国人観光客の中で韓国人は４番目に多いという。