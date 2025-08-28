大人のオシャレに“この1着”！【ZARA】40・50代のキレイ見え♡「サテンアイテム」

19世紀・ヴィクトリア女王時代の英国で流行したファッションスタイル“ヴィクトリアンムード”を取り入れるのが、トレンドの今シーズン。上品な光沢と美しいドレープで、コーデに華やかさを加味できる「サテンアイテム」は、ヴィクトリアンムードを感じさせ、最旬スタイルを楽しみたい大人のコーデに欠かせない存在になりそう。今回は【ZARA（ザラ）】から、シャツやワンピなど、着るだけでキレイ見えしそうなサテンアイテムをご紹介します。

ミドル世代のキレイ見えを狙える最旬サテンシャツ

【ZARA】「ベルト付きサテンシャツ」\5,990（税込）

サテン生地がエレガントな雰囲気を演出。ネイビーカラーが知的で洗練された印象を与えるシャツは、キレイ見えを狙いたい大人コーデの即戦力になりそう。細いベルトをキュッと絞れば、メリハリがついてレディなシルエットに。シャープなVネックデザインで、顔まわりがスッキリ見えしそう。

ドレスアップシーンにも◎ 一枚でキマるサテンワンピ

【ZARA】「ZW COLLECTION サテンラップワンピース」\10,990（税込）

ギャザーによるダイナミックなドレープが、シックな佇まいを演出。ロマンチックムードたっぷりのサテンワンピは、一枚サラッと着るだけで最旬スタイルが完成。ドレスアップしたい、オケージョンやパーティーシーンにも重宝しそうです。抜け感を与えるバックスリットと、くすみ感のあるブルーグレーがおしゃれ度アップもサポート。

いつものコーデを格上げ！ 大人に似合うドット柄パンツ

【ZARA】「ハイウエストサテンパンツ」〈ブラウン/ エクリュ〉\5,990（税込）

いつものパンツスタイルを、グッとエレガントに引き上げるサテンパンツ。「少し甘すぎない？」そんなドット柄も、シックなブラウンカラーならミドル世代も取り入れやすそう。ストンと落ち感のあるサテン生地 & ハイウエストデザインで、体型カバーしつつスタイルアップも狙えそうです。

長く愛用できそう！ クラシカルムード漂うサテンスカート

【ZARA】「サテンミディ丈スカート」\5,990（税込）

サテン生地とミディ丈が、上品でクラシカルなムードを演出。歩くたびにヒラヒラ軽やかに揺れて、キレイ見えを狙えるサテンスカート。ニットトップスやコートなど、重めアイテムの出番が増えるこれからの季節、コーデに抜け感を与えたいときにも重宝しそうです。今すぐ使えて長く着回せるサテンスカートは、ミドル世代のワードローブの一軍になるかも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：mana.i