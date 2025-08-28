吉川愛、母との2ショット公開「まみーの誕生日のお祝いディナー」
【モデルプレス＝2025/08/28】女優の吉川愛が27日、自身のInstagramのストーリーズを更新。母親との誕生日ディナーの様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】吉川愛、メッシュヘアの母との2ショット
吉川は「ようやくまみーの誕生日のお祝いディナーできた」と母親の誕生日を祝福する様子を公開。写真では、バースデープレートを持った母に肩を寄せる吉川の姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「仲良し親子で素敵」「お母さんと一緒で嬉しそう」「愛ちゃんまみー、雰囲気がすでに美しい」「親孝行」「家族の時間大切」「幸せそうで癒される」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】吉川愛、メッシュヘアの母との2ショット
◆吉川愛、母親との仲良し2ショットで誕生日ディナー報告
吉川は「ようやくまみーの誕生日のお祝いディナーできた」と母親の誕生日を祝福する様子を公開。写真では、バースデープレートを持った母に肩を寄せる吉川の姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「仲良し親子で素敵」「お母さんと一緒で嬉しそう」「愛ちゃんまみー、雰囲気がすでに美しい」「親孝行」「家族の時間大切」「幸せそうで癒される」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】