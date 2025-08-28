元BiSHハシヤスメ・アツコ「トイレは1日2回」 独自の対処法にスタジオ騒然
BiSHの元メンバーでタレントのハシヤスメ・アツコが、27日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に登場。今回のテーマ「潔癖すぎる女が大集合」にちなみ、自身の潔癖エピソードを披露した。
ハシヤスメは、「外の便座は誰がお尻をつけたか分からないことが気になる」と語り、なるべくトイレの回数を減らしていると告白。これにはMCのくりぃむしちゅー・上田晋也も驚きの表情で「なるべく水分を取らないようにするの？」と問いかけると、ハシヤスメは「水分をとっても汗で調整する」と独自の対処法を明かした。
さらにハシヤスメは「トイレは1日2回しか行かない」と告白すると、スタジオは騒然。上田が共演者の大久保佳代子に「2回じゃ済まないもんな？」と振ると、大久保は苦笑いしながら「いや、言わな〜い」と返し、スタジオは笑いに包まれた。
