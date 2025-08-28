BTS¡¦JIMIN¤È¤Î¡È¼«Âð¥Ç¡¼¥È±ÇÁü¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¸òºÝ¤ò»Ù»ý¡¡»öÌ³½ê¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤¯´ûÀ®»ö¼Â²½¤Ø
½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤¬BTS¡¦JIMIN¤È¤Î¡È¼«Âð¥Ç¡¼¥È±ÇÁü¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Èà½÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬À¼ÌÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ±þ±ç¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¡¢JIMIN¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¼«Âð¥Ç¡¼¥È±ÇÁü
¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤Ï8·î27Æü¡¢DC¥¤¥ó¥µ¥¤¥É½÷À·ÝÇ½¿Í¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À°¦¤òÀÅ¤«¤Ë±þ±ç¤¹¤ë¡£¤½¤Î°¦¤¬Â¾¿Í¤Î»ëÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2¿Í¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ÎÁªÂò¤ÏÃ¯¤«¤Î»ëÀþ¤ËÍÉ¤é¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢°ÕÌ£¤Ï¤¿¤À2¿Í¤¬¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¤Ç´°À®¤µ¤ì¤ë¡£¼þ°Ï¤Î´Ø¿´¤ä»ëÀþ¤¬»þ¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¿¿¼Â¤Î°¦¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¾ÈÌÀ¤Î²¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤ÊÆü¾ï¤ÈÌÛ¡¹¤È¤·¤¿Æ±¹Ô¤ÎÃæ¤Ç¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´¤òÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¯¼é¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¸þ¤±¤¿²¹¤«¤Ê¿¿¿´¤¬ÊÑ¤ï¤é¤ºÂ³¤¯¤³¤È¤òµ§¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö³°Éô¤Î»¨²»¤è¤êÈà½÷¤ÎÀ¼¤Ë¤â¤Ã¤È¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡×¤È±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤ÎTikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÏ²¼¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤ËBTS¤ÎJIMIN¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÇÁü¤Ë¤Ï¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤¬¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤ÇJIMIN¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢JIMIN¤¬¡ÖËÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¤ï¤¶¤ÈÌÛ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2¿Í¤Ï²áµî¤Ë¤âÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢JIMIN¤Î½êÂ°»öÌ³½êBIGHIT MUSIC¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡þ¥½¥ó¡¦¥À¥¦¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯6·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2011Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤¬ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï2018Ç¯¤Î¥ê¥¢¥ëÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥Ï¡¼¥È¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤«¤é¡£¤½¤Î¸å¡¢KBS2½µËö¥É¥é¥Þ¡Ø°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø³°½Ð¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÖÅÍ»³¥Ù¥¢¡¼¥º¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£