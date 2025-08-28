ヒルトン京都のハロウィンスイーツビュッフェ。バンパイアの指につかまれたケーキなど、幻想的でミステリアスな世界を堪能して
ヒルトン京都のオールデイダイニング「テオリ」にて、没入感たっぷりのハロウィンスイーツビュッフェ「Sweet Dream or Nightmare」を開催。期間は、2025年9月19日（金）から11月3日（月・祝）まで。
バンパイアの指につかまれたケーキや、瞳をあしらったフィナンシェなど、ハロウィン気分を盛り上げるスイーツが勢揃い。シャインマスカットなど秋の味覚を贅沢に楽しめるスイーツにも注目して。
見た目も味も楽しめるスイーツたちがずらりとラインナップ
今年2回目の開催となるスイーツビュッフェのテーマは「Sweet Dream or Nightmare」。街外れの館で秋の夜長にひっそり開催されるティーパーティをイメージし、フランス出身のパティシエが紡ぎだす優雅なケーキから、一瞬口にするのをためらうようなスイーツ＆セイボリーまで勢揃い。
バンパイアの指につかまれたケーキ「バンパイアのフィンガームース 〜バナナキャラメルの棺〜」をはじめ、フレッシュな果実をふんだんにのせた「ドリーミングフレッシュマスカットタルト」や「ナイトメアフレッシュグレープタルト」など、味わいはもちろん、視覚でも楽しめるスイーツの数々を堪能して。
ハロウィン気分を楽しめるちょっぴり不気味なスイーツも
また、“HELP”と書かれた血だらけのババロアや、瞳をあしらったフィナンシェなど、ちょっぴり不気味なハロウィンらしいスイーツも。このほか、目の前でシェフが仕上げるライブステーションでは、ハンバーガーや目玉焼きの姿をした“欺き”スイーツも登場。
幻想的でミステリアスな世界に没入しながら、見た目と味わいの対比に五感が惑わされるハロウィンスイーツビュッフェを存分に楽しんでみて。
◆ビュッフェの会場は？
ホテル内のオールデイダイニング。京文化を味わえるビュッフェも
ヒルトン京都のオールデイダイニング「テオリ」。広々としたフロアにはオープンタイプのキッチンが据えられ、常に活気あふれる雰囲気が漂う。京都の食文化をどこかに感じられるビュッフェでは、和食だけでなく中華や洋食など、国際色豊かな料理がずらり。穏やかな陽光射し込むフロアで、くつろぎのひとときを。
