ＥＸＩＬＥとＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳを兼任する佐藤大樹（３０）が“飛翔”を誓った。ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳは９月６日にアリーナツアー「ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ ＥＦＦＥＣＴ−ＦＬＹ ＷＩＴＨ ＹＯＵ−」を開幕させ、同１７日にツアーテーマ曲を収録した最新シングル「ＢＦＸ」を発売する。ＥＸＩＬＥは、１１月から３年ぶりのドームツアー「ＴＨＥ ＲＥＡＳＯＮ」を開催する。ライブ祭りとなる２５年後半戦へ準備を整えつつ、３０歳の節目にプライベートでの充実も図っている。

−ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳのアリーナツアーは、どんなコンセプトなのか。

「７月のさいたまスーパーアリーナでの３ＤＡＹＳがある意味、今回のアリーナツアーのキックオフライブだった。今回のサブタイトルは『ＦＬＹ ＷＩＴＨ ＹＯＵ』と付けました。『とぶ』は（１８年に急逝したメンバーの）中尾翔太の『翔』という字なのですが、ファンの皆さんが風を起こして、僕たちを羽ばたかせてくれる存在。ともに次の大きなステージを目指して行こうというテーマを込めました」

−７月のたまアリ公演は自身最大規模だった。公演３日間の手応えは。

「３日間タイトルも違えば、セットリストも違うという初めての試みでした。自分たちに課題を課して挑戦するライブだったけど、素直に言ったら本当に大変でした（苦笑）。僕らのライブは毎回毎回ブラッシュアップして、演出を変えていくスタイル。２日目の登場時にこの振り付けを入れようと当日朝に考えた。たくさん練習して、いざ本番となったけど、大歓声を浴びて頭が真っ白になって、半分以上の人ができてなかった。ファンの方は、意外と気が付いてなかった。途中から気が付いて（振りを）追うので、逆に時間差の振り付けに見えたのかも」

−１２月までのアリーナツアーを終え、いつか羽ばたきたい場所はどこか。

「ドームというのは、僕たちがずっと立ちたいって言い続けている場所でもあります。やっぱり僕たちは（中尾）翔太という存在を世間の人に知ってもらいたいという思いがあるので、立てるならドーム。それも翔太の出身である名古屋。お母さんにも見に来てほしいです。そこに立てて、初めて翔太に認めてもらえるような気がしていて」

−ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳのツアーと同時並行で、１１月からはＥＸＩＬＥのドームツアー。準備は順調か。楽しみなことは。

「準備は順調です。ぜいたくな悩みなのですが、誰もが知っているヒット曲や名曲が多すぎて、セットリスト会議が結構大変です。何より、今回はＡＴＳＵＳＨＩさんが復活されて初めて回るドームツアー。ＡＴＳＵＳＨＩさん、ＴＡＫＡＨＩＲＯさん、ＮＥＳＭＩＴＨさん、ＳＨＯＫＩＣＨＩさんの声で、踊れることが何よりも楽しみで、冬まで待てないですね。一年中、やっていたいな」

−１月で３０歳を迎えた。節目だが、今年プライベートで挑戦したことは。

「今年新しい資格を三つ取りました。温泉ソムリエ、温泉観光アドバイザー、銭湯ソムリエ。コロナ禍の時にハマって、５年でサウナとか温泉にまつわる資格を五つ取りました。ほかに持っているのは、サウナスパ健康アドバイザー、サウナスパプロフェッショナル。一人で講習を受けに行きます。この温泉はどういう効果があるのか、ｐＨも勉強する。『（効果は）リウマチか』とか…。もっと温泉にまつわる資格はある。勉強も好きなので、また取りたい」

−最後に、メンバーに何か物申したい事はあるか。

「ＴＡＫＡＨＩＲＯさんがグループメールで『うちの大樹がこういうこと言っていました』と平気でウソつくんです。否定する訳にもいかないので、その体でやりとりしているけど、ずるいな〜って。だからＥＸＩＬＥメンバーに伝えるなら、ＴＡＫＡＨＩＲＯさんが言う『僕がこう言っていました』は信用しないでください（笑）。ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳは（個人活動で）集まる機会が少なくて、９月から始まるツアーのリハーサルにほとんど出られていない。謝罪したいです。リハーサル出ないのに、意見めちゃくちゃ言ってすみませんって（苦笑）」

◇佐藤大樹（さとう・たいき）１９９５年１月２５日生まれ。埼玉県出身。２０１４年に「ＥＸＩＬＥ ＰＥＲＦＯＲＭＥＲ ＢＡＴＴＬＥ ＡＵＤＩＴＩＯＮ」に合格し、ＥＸＩＬＥのパフォーマーに抜てきされる。１６年１２月にパフォーマー集団「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」を結成し、１７年にボーカル２人を加えて新生ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳが誕生。１８年１２月にメジャーデビューした。音楽活動だけでなく、俳優、ＭＣ、声優としても活動の幅を広げている。身長１７３センチ。