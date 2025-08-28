テレビ朝日には今年４月、計４人の新人アナウンサーが入社した。現在はそれぞれ担当番組が決まり、徐々に視聴者にも顔を覚えられ始めている。入社から５か月が経過しての今の心境、アナウンサーの道を選んだ理由はさまざまだが、全員が一日も早く先輩に追いつくことができるよう、日々奮闘を続けている。（中西 珠友）

佐々木若葉アナウンサーは朝のワイド番組「グッド！モーニング」に配属されたことで、生活リズムがガラッと変わった。夜は８時に就寝し、午前２時前に起床。「初めは夜寝られなくて、しばらく天井を見ていた」と苦戦したそうだが、ようやく慣れてきた。

入社後の５か月間は「悔しいけど楽しい」の連続だ。「言った言葉は取り消せないし、『もう一回やらせてください』も絶対にできない」。生放送ならではの緊張感で、失敗の毎日。オンエアを終えると「先輩アナウンサーの一言に私も同じようなテンションで乗っかって、コメントができたら良かったな」などの反省も数え切れないほど。ただ「普通に生きていたら、こんな悔しい気持ちになることがない」という環境が自らの成長につながると思うと、前向きな気持ちになるという。

研修時に担当だった久冨慶子アナが憧れのアナウンサー。「優しさがあふれていて、言葉一つとっても言い方だったり、言葉選びだったりに全て温かみがある」話し方は、心の中にスッと入ってきた。その姿を目指し、「見ている人が傷つくことがないような、心あるアナウンサー」として多くの人々に情報を届けたいと考えている。