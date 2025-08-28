60歳定年の場合でも、公的年金の受給開始年齢である65歳までは就労によって生活したいと考える人は多いでしょう。しかし、ホワイトカラーの定年後の再就職事情は厳しく、希望の職に就けない人は少なくありません。今回は定年後の再就職がうまくいかない大手企業の元管理職の事例から、現実的なセカンドキャリアに向けてできることについて、CFPの松田聡子氏が解説します。

再雇用の条件に憤慨、退職を選択した61歳エリートサラリーマン

木暮忠広さん（仮名・61歳）は、大手機械メーカーで事業部長まで昇進したエリートサラリーマンでした。部下100名を束ねる立場で年収1,000万円を得ていた木暮さんですが、現在は無職。減り続ける預金通帳の残高を見るたびに、焦りが募るばかりです。

木暮さんの転落は60歳の定年を迎えたときから始まりました。会社は再雇用を勧めてきましたが、その条件は契約社員として年収400万円、しかも管理職ではなく一般スタッフという待遇でした。同じ部署で働き続けられるとのことですが、そのためにかつての部下の指示を受けて働かなくてはなりません。

「元部下の部下になるなんて屈辱的だ。今まで会社に貢献してきた俺をなんだと思っているんだ」と木暮さんは憤慨し、退職を選択しました。今までどおりの年収を得るのは難しくても、自分を正当に評価してくれる会社はあると思ったのです。

退職時には退職金2,000万円と貯金2,000万円の計4,000万円の蓄えがありました。子どもたちはすでに独立し、専業主婦の妻と二人暮らしの木暮さんは、「仕事はすぐに見つかるだろうし、失業給付もあるから、蓄えをそれほど減らすこともないさ」と楽観視していました。しかし、現実は甘くなかったのです。

再就職はいばらの道…貯金を切り崩す不安な日々へ転落

就職活動を始めた木暮さんは、自分にふさわしいと考える管理職ポストを探し続けましたが、思うような求人はありません。特にデジタル化が進む現在、ITスキルに乏しい木暮さんを歓迎する企業は皆無でした。

「俺は大企業での事業部長の経験がある。それなりの待遇で迎えられるはずだ」というプライドが邪魔をして、条件を下げることもできません。

退職後1年間の就職活動では失業給付の受給期間中も含めて就職先は見つからず、生活費として月25万円を取り崩す日々が続いています。住宅ローンは完済済みですが、固定資産税や生命保険料、交際費などで支出は思った以上に減りません。

「このペースでは65歳までに貯金が半分近くになってしまう。いったいどうすればいいのか」と木暮さんは途方に暮れています。

60歳以上の採用事情、甘くない現実

木暮さんのような状況に陥るシニア世代は決して珍しくありません。むしろ、構造的な問題として多くの60歳以上の求職者が同様の困難に直面しているのが現実です。

Indeed Japan株式会社の調査（※）によると、60歳以上を積極採用している求人割合は、2024年9月時点で全体の0.1%を割り込んでいます。ピーク時である2020年7月の約0.3％と比較すると、4分の1程度にまで激減しているのです。

60歳以上でも応募可能な求人はより多く存在しますが、企業側が「シニア歓迎」と明確に打ち出している求人は極めて少ないのが現実です。コロナ禍を経て企業の採用方針が大きく変化し、特に専門技術を持たないホワイトカラー職のシニア採用は困難な状況となっています。

さらに深刻なのは、デジタル化・AI化の進展により、ホワイトカラーの仕事そのものが減少している点です。従来、管理職が担っていた業務の多くがシステム化され、経験と勘に頼った意思決定よりもデータに基づいた判断が重視される時代になりました。木暮さんのようにITスキルに乏しい元管理職にとって、この変化は致命的な障壁となっています。

※参考：https://jp.indeed.com/news/releases/20241113

年功序列世代が直面する「成果主義時代」という、さらなる壁

木暮さんの世代は、日本の高度経済成長期からバブル期にかけて働いてきた「年功序列システム」の恩恵を最大限に受けてきました。勤続年数が長ければ自動的に昇進し、会社への忠誠心さえあれば安定した地位が約束されていました。

しかし、今は成果主義が浸透し、年齢に関係なく結果を出せる人が評価される時代です。組織もフラット化が進み、かつてのピラミッド型の階層構造は崩れつつあります。

「教える・教わる」の関係は年齢と関係なくなり、デジタルネイティブ世代の若手社員がベテラン社員にITスキルを教える光景は珍しくありません。木暮さんのように「俺は事業部長の経験がある」というプライドだけで、このような環境に適応することは困難でしょう。

このギャップを埋めるために必要なのが「人間力」です。具体的には、思考の柔軟性、学習意欲、適応力などが重要になります。

まず、肩書きへのこだわりを捨て、年下でもスキルのある人の指導を受け入れる謙虚で柔軟な姿勢が必要となります。また、現代に求められる新しいスキルや知識を身につけようとする前向きな意欲も大切です。さらに、環境の変化を認め、現在の自分の市場価値を客観的に評価する適応力も、これからの時代には欠かせません。

技術スキルだけでなく、周囲と協調し、謙虚に学ぶ姿勢こそが、シニア世代の就職成功の鍵となるのです。

60歳からの再出発―リスキリングで道を拓く

木暮さんのような60代のホワイトカラーの就業は確かに厳しい状況にあります。しかし一方で、社会全体では深刻な労働力不足が続いており、国は高齢者の就業を積極的に促進しようとしています。また、「リスキリング」も強力に推進しており、年齢制限のない支援策もあることから、これらを上手く活用すれば、必要なスキルを習得して再就職するチャンスは十分にあるでしょう。

木暮さんのような状況で最も有効な制度が「求職者支援制度」です。この制度は職業訓練と就職サポートがセットになっており、最長6ヵ月間の訓練期間中に新しいスキルを身につけながら、同時に就職活動を進められます。

職業訓練のコースは多岐にわたり、基本的なパソコンスキルから簿記、介護、Web制作まで幅広い分野から選択できます。収入や資産の要件を満たすと月10万円の給付金を受けられますが、木暮さんは対象外となるでしょう。給付金が受けられなくても訓練自体は無料で受講できます。

また、木暮さんのような退職者は対象外ですが、経産省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」のように、年齢制限なく講座を受講できる制度もあります。

リスキリング後の再就職でも、大幅な収入ダウンは避けられないでしょう。しかし、現実から目をそらして高望みをし続ければ、いつまで経っても無職で無収入の状態から抜け出せません。そうなれば、貯蓄も減る一方になってしまいます。

自分のスキルを冷静に見つめ直し、現実的なセカンドキャリアを描くことはとても大切です。やり方次第では新しいキャリアでのステップアップもできるでしょう。

技術スキルの習得も大切ですが、同じくらい重要なのが「人間力」です。現実を受け入れ、周囲と協調し、新しいことを学び続ける姿勢があれば、シニア世代でも活躍の場は見つかるでしょう。



松田聡子

CFP®