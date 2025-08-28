GACKT、AIとなり努力を応援 9･15より新サービス『SOULRiZA（ソウルライザ）』開始へ
GACKTが「AI AVATAR"信長"」に扮しユーザーの努力の継続を応援する新サービス『SOULRiZA（ソウルライザ）』が、9月15日よりリリースされる。
【写真】エールをつづったGACKT
AIを活用したプロダクトの開発などを行うAIアバターが手掛けた。タレントがアプリ内で様々なキャラクターに扮して登場し、ユーザーの活動を応援する事業を開始しており、今回の新サービスは第1弾となる。多くの人が挫折しがちな、持続的な運動、学習等、健康寿命維持を目的とした生活習慣形成を支援する。
『SOULRiZA』は、ユーザーがアプリ内で自身の目標を入力すると、「AI AVATAR”信長”」がまるで専属コーチのように日々のトレーニングに寄り添う。ユーザーが迷ったときには道を指し示し、努力を始めたときにはその姿を見守り、くじけそうなときには時には厳しく、時には的確な言葉で鼓舞することで、努力が報われるという確信を与え、「目標達成」まで徹底的に伴走する。
今回はβ版で、ユーザーとアバターの絆を育むための基本機能が無料で利用できる。主に、日常の様々な場面でユーザーを励ます「会話・通話機能」を提供し、信長の世界観を活かした限定動画コンテンツや、アラーム・プッシュ通知による習慣化サポート、SNSでの体験シェア機能などを通じて、ユーザーの挑戦の第一歩を力強く後押しする。
また、ユーザーとアバターとの親密度を「LV（レベル）」 として可視化し、「関係性の深化」と共に「体験が変化」する仕組みを導入している。
