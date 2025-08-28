「死んだらあかんで！とっさに体が動きました」橋から飛び降りようとした男性の体掴んで救う　通りがかりの４９歳と男子高校生ら４人に感謝状　大阪府警・平野署

８月２７日、大阪府警平野警察署から感謝状を送られたのは、中崎正太郎さん（４９）と、東住吉総合高校の前島海人さん（１７）・高野健志さん（１７）・片岡怜さん（１８）です。



警察によりますと、８月１日の午前８時ごろ、大阪市平野区の高野大橋の上で、欄干に足をかけ飛び降りようとしていた３０代の男性を、自転車で通りかかった中崎さんが発見。



（中崎さん）「どないしたん？」

（３０代の男性）「死にたい…」



中崎さんはすぐさま男性の体を掴み、欄干から降ろしました。





中崎さん「いつもの通勤ルートを、通っていたところ、欄干に足をかけて飛び降りようとしてる人を見つけて、とっさに体が動きました。『死んだらあかんで』と声をかけました。」その後、 バレーボール 部での練習に向かうため 自転車 を走らせていた前島さんら３人が通りかかり、男性の体を掴んで降ろさせようとしている中崎さんを発見。前島さんらは「今飛び降りようとしている人がいる」と１１０番通報。男性は駆け付けた 警察 に保護され無事でした。（前島さん）「人を助けたという達成感がありました。」（高野さん）「１人の人を助けられたというのは良いことをしたし気分が良かった。」（片岡さん）「やってよかったなと思います。」