最大20W出力で急速充電対応！わずか9mmの最薄級モバイルバッテリー「Mag Plate 3」
2025年8月2日の記事を再編集して公開しています。
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
モバイルバッテリーは便利な必需品。でも、重くてかさばるものは持ち運びが面倒に感じることもありませんか。
そんな方にピッタリな軽くて薄いバッテリーが登場しました。「Mag Plate 3」がそれ。たった145gの軽さ、そしてわずか9mmの薄さが魅力です。
クレジットカード数枚分の薄さ
「Mag Plate 3」の薄さは、クレジットカード数枚分ほど。ポケットにスッと入るくらいスリムなので、持ち運びも本当にラクラクです。
また、アルミ合金ボディで見た目もスタイリッシュ。今回のスケルトンモデルなら、内部の構造を楽しむことができ、持っているだけでワクワクするデザインになっています。
最大20W出力で急速充電対応
「Mag Plate 3」は薄くて軽いのに、しっかり頼りになります。ワイヤレス充電は最大15W、有線なら最大20Wの出力に対応。
容量5000mAhと10000mAhの2タイプから選べて、5000mAhモデルならiPhone 13を約1.5回、10000mAhモデルなら約2.5回フル充電が可能です。
本体の充電は、LightningケーブルとType-Cケーブルのどちらにも対応。バッテリー残量が少なくなったときも、スマホにペタッとマグネット吸着するだけで簡単に充電できますよ。
薄さ・パワー・安全性のすべてを実現
10種類の保護機能が搭載されており、安全面もしっかりサポート。大きくて見やすい残量表示LEDもついているので、充電のタイミングも一目で分かりますし、USB Type-Cケーブルで素早く充電することも可能です。
薄くてパワフル、そして安全性と機能性も兼ね備えた「Mag Plate 3」があれば、バッテリー切れの心配はもう不要です。
わずか9mmの最薄級モバイルバッテリーをポケットやカバンに忍ばせておけば、バッテリー切れの心配はなし。
ぜひ以下からスペックの詳細をチェックしてみてください。
Image:株式会社ＹＩＮＳＴＡＮＴ
Source: CoSTORY