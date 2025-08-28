¶ÌÀîÅ°»á¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·Áªµó¤ÇÈ¿´ú¤òËÝ¤·¤¿µÄ°÷¤Ï¡Ö¸øÇ§¤µ¤¨¤µ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¡Ä¡×
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£²£¸Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¿ÊÂà¤¬¤«¤«¤ë¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ò·è¤á¤ëÅêÉ¼¤òµÌ¾¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï£²£·Æü¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤ò·è¤á¤ëµÄ°÷ÅêÉ¼¤òµÌ¾¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤Î·èÄê¤ËÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄ粼»ËÏº»á¤Ï¡ÖÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤àµÄ°÷¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤¤¤ÞÀ¤ÏÀÅª¤Ë¤Ï¼¤á¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï£·³ä¤¯¤é¤¤¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬¼¤á¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈàÀÐÇË»Ù»ýá¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤ÇÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤òÍ×µá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤ë¼ï¡¢µÕ¤é¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤ÏÁªµó¤Ë½Ð¤¿¤éÅöÁª¤Ï·ø¤¤¤È¤¤¤¦µÄ°÷¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ìÊý¡¢¡ÖÅöÍîÀþ¾å¤ÎµÄ°÷¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÏÌ¾Á°¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼¡¤ÎÁªµó¤Î»þ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈµÌ¾¤Ç¤ÎÅêÉ¼¤Ï¼¡¤ÎÁªµó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°ÅÝ¤·¤¬·èÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÁªÂò»è¤Î²ÄÇ½À¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¼è¤êÆÀ¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤ÐÁíºÛÁª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤Ã¤Æ¼ê¤â¤¢¤ë¡£²ò»¶¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡×¤È½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ò»¶¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö²ò»¶¤·¤¿»þ¤Ë¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ò¤â¤Ã¤È¤¤Ã¤Á¤ê¤ä¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢¥³¥áÌäÂê¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò·Ç¤²¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ÌÀî»á¡£¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢È¿´ú¤òËÝ¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¸øÇ§¤µ¤¨¤µ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Àè¡¹¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ê¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£