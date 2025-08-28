Image: アンカー・ジャパン

2024年8月28日の記事を編集して再掲載しています。

運べる安心感、ですね。

防災への備えが注目されている昨今。スマホやタブレットを充電でき、家電なども動かせるポータブル電源（ポタ電）も、ニーズが高まっているアイテムです。

でも、あんなデカくて重そうなもの、持ち運び出来ないよ…、なイメージがある方も多いと思いますが、安心してください。

ストラップ付きで肩掛けで運べるポタ電＆大容量バッテリー、Ankerが用意してくれました。

家電も動かせるACコンセントがあるモデル

家電を動かしたいなら、ACコンセントを備えている「Anker Solix C300 Portable Power Station ポータブル電源」。

Anker Solix C300ポータブル電源 34,990円 Amazonで見る PR PR

バッテリー容量は288Whでポート構成は…

といった感じ。

ACコンセントの出力は定格300W（瞬間最大600W）なので、熱を発生させる系家電はちょっと難しいかもしれませんが、扇風機やLEDライト、ACアダプタでのPC充電などは問題ありませんね。

サイズ感としては約16.4 x 16.1 x 24.0cmで約4.1kg。肩にかけるとさすがにずっしりを感じると思いますけど、ACコンセントが使える安心感はやはり防災シーンではデカいかと。

価格は3万4990円のところ、初回数量限定で15％ポイント還元の実質2万9741円となっています。3万切ってるのすごくない？

＊限定数は販路合計なので、楽天やAnker直販もチェックしてみてください。

家電繋がないなら大容量＆軽くて安いモデルも

いや、家電は繋がない。スマホやタブレットの充電がメイン。という方は、「Anker Solix C300 DC Portable Power Station ポータブル電源」が良いですよ。

Anker Solix C300 DC ポータブル電源 288Wh 24,990円 Amazonで見る PR PR

同じくバッテリー容量は288Whでポート構成は…

といった感じ。

合計最大出力は300Wあるので、家族どころかお隣さんの分のスマホまで同時に充電できると思います。さらにこちら、AC出力がない分シェイプアップに成功していて、さらにフットワークが良くなっています。

サイズ感としては約12.4 × 12.0 × 20.0 cmで約2.8kgとまさかの3kg切り。この重量なら肩掛けも現実的だと思いますね。

また、価格も安いんですよこれ！ 通常時2万4990円のところ、初回数量限定で15％ポイント還元の実質2万1241円となっています。ゲロ安い。

繰り返しますがこちらはACコンセントが無いので家電は繋がらないので、そこは注意ね。広く言えばデカいモバイルバッテリーです。でも、重量や普段持ち運んでいる機器の特性を考えたら、僕はこっちを備えておきたいなぁ。

