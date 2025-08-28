テレビ朝日には今年４月、計４人の新人アナウンサーが入社した。現在はそれぞれ担当番組が決まり、徐々に視聴者にも顔を覚えられ始めている。入社から５か月が経過しての今の心境、アナウンサーの道を選んだ理由はさまざまだが、全員が一日も早く先輩に追いつくことができるよう、日々奮闘を続けている。（中西 珠友）

浦林凜アナウンサーは父親がテレビ局に勤務していたことから、漠然と「テレビ局で働きたい」と考えていたが、まさかのアナウンサーに。「研修が始まってから、毎日が濃くて」。充実感を漂わせる一方で「毎日一生懸命にやることしか考えていなくて、成長したとか感じるかなと思ったけど、その整理もついていない」とせわしない日々を送る。

現在は「大下容子ワイド！スクランブル」内でフラッシュニュースを担当。出演時間が短くなることもあるが「一つの仕事をして、いろいろな人に見てもらえる仕事はなかなかない。かなり短い尺でも『見たよ』と言ってもらえるのはやっていて面白い」。視聴者からの反響で、仕事のやりがいを感じているそうで「先のことを考えると、これからどんなことをできるかなとワクワクしている」という。

有働由美子アナウンサーがＮＨＫ時代から好きだった。現在、有働アナはテレ朝で「有働Ｔｉｍｅｓ」に出演しており、共演のチャンスも巡ってきそう。「アナウンサーとしてだけではなく、いち社会人としても『しゃべっていて楽しいな、いいな』と思ってもらえる、厚みのある人間になりたい」と夢は広がるばかりだ。