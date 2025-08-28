◆米大リーグ ドジャース―レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、今季最長１３連戦の最終戦となる本拠地・レッズ戦に「１番・投手」で先発。エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４９日ぶりの勝利を狙い、２回までで４５球を要したが、１安打無失点、５奪三振の好投を見せた。

７月３０日（同３１日）以来、今季２度目となるレッズ戦登板。同試合ではデラクルス、ラックスらに安打を浴びて４回途中５安打２失点で、右臀部をつって降板した。この日の初回は先頭のフリードルに初球の直球をはじき返されて左前安打を許したが、マルテ、デラクルスから２者連続空振り三振を奪うなど、今季はこれまであまり使っていなかったカーブを多く使って後続を抑えて無失点で切り抜けた。

１回裏先頭の１打席目は左飛に倒れた大谷。２回は先頭のラックスから空振り三振を奪うと、続くスティアに四球を与え、自らの２つの暴投とトレビノへも四球で１死二、三塁のピンチを迎えた。それでもK・ヘイズから１００・３マイル（約１６１・４キロ）の直球で空振り三振を奪うなど、２者連続三振でピンチを切り抜けた。

大谷は前回登板２０日（同２１日）の敵地・ロッキーズ戦では、メジャー通算１０００試合目の出場という節目の一戦に投打の二刀流で出場も、自己ワーストタイ被安打９、４回５失点で今季初黒星。４回に右太ももに打球が直撃するアクシデントに見舞われ、マウンドには立ち続けたが、８回に代打が送られて途中交代した。

右脚への影響はなく、翌２１日（同２２日）こそ予定されていた休養日のため欠場したが、その後も打者として出場。前日２６日（同２７日）は本拠地・レッズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、７試合ぶりのタイムリー安打を放つなど、４打数１安打１打点でチームを３連勝に導いた。チームは単独首位を堅守した。試合前にパドレスが敗れたため地区優勝へのマジックは「２７」となった。

この日は昨年達成した「５０―５０」を記念した今季３度目のボブルヘッド人形の配布日。ボブルヘッド人形が来場者に配布された試合では、昨年８月２８日のオリオールズ戦ではデコピンの始球式を成功させ、先頭打者本塁打。今年４月２日のブレーブス戦ではサヨナラ弾、５月１５日のアスレチックス戦では２打席連続連発など、３度続けてドラマを演出している。プレーボール５時間前ですでに約５０人が列を作っていた。