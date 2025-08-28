テレビ朝日には今年４月、計４人の新人アナウンサーが入社した。現在はそれぞれ担当番組が決まり、徐々に視聴者にも顔を覚えられ始めている。入社から５か月が経過しての今の心境、アナウンサーの道を選んだ理由はさまざまだが、全員が一日も早く先輩に追いつくことができるよう、日々奮闘を続けている。（中西 珠友）

宮本夢羅アナウンサーは慶大の総合政策学部を卒業しているが、高２までは医学部志望だった。「小学校５年生くらいで読んだ『ブラック・ジャック』が刺さって、ずっと外科医になりたいと思っていた」。進む道は変わったが、テレ朝に入社したのは運命だったともいえる。

小学生の時は大のテレビ好きで、好きな番組は同局の「ナニコレ珍百景」だった。「小学校の班活動の取材を応募して、学校に来ていただいたこともある」。十数年後、その番組を作るテレビ局の一員となった。

同期３人が報道番組に出演する中、２つの深夜バラエティー番組を担当するのも、そのバックボーンがあったのが理由かもしれない。ただ、隙間時間を使って世界情勢など担当以外のことも勉強中。先輩と会話をする中で「知識量が半端ない。自分も何を聞かれても、ある程度の知識をつけていかないと」と思わされたのがきっかけだった。

視聴者ではなく出演者として関わるバラエティーの世界は「今まで気にしなかったことに着目するようになった」。今は「『Ｍステ』と『ナニコレ―』をやりたい」と、自らの“原点”である番組への出演を目標に経験を積み重ねている。