【ＮＰＢきょうのみどころ】ＤｅＮＡ・筒香が自身初の４戦連発なるか 達成 なら球団では２３年佐野以来
☆ＤｅＮＡ―阪神（１７：４５・横浜）ＤｅＮＡ＝森唯、阪神＝伊原
ＤｅＮＡの筒香が２７日、阪神戦（横浜）で６回に岡留から１１号本塁打を放ち、８月２４日の巨人戦から３戦連続本塁打をマークした。自身最長タイの３戦連発で、２８日の阪神戦では初の４戦連発を狙う。筒香の３戦連発は次の通り。
▽２０１４年
月・ 日 相手 本数
７・１４ 広島 １
１５ 広島 ２
１６ 広島 ２
▽２０１５年
５・２０ ヤクルト ２
２１ ヤクルト １
２２ 阪神 １
▽２０１６年
７・１９ ヤクルト ２
２０ ヤクルト ２
２２ 巨人 ２
▽同
９・２３ 巨人 ２
２４ 巨人 １
２８ ヤクルト １
▽２０１７年
６・２５ ヤクルト １
２７ 広島 １
２８ 広島 １
▽２０１８年
５・１８ 巨人 １
１９ 巨人 １
２０ 巨人 ３
▽２０２５年
８・２４ 巨人 １
２６ 阪神 ２
２７ 阪神 １
今回が７度目の３戦連発となる。球団の最長は５試合で、６８年の長田幸雄、７７年の田代富雄、０４年のタイロン・ウッズ、０８年の村田修一、１３年のブランコ、２０年の佐野恵太が記録。４戦以上の連発となれば、２３年の佐野恵太以来２年ぶり。筒香が自身初の４試合連続アーチなるか。
（その他のカード）
☆中日―ヤクルト（１８：００・バンテリンドーム）中日＝仲地、ヤクルト＝吉村
☆広島―巨人（１８：００・マツダスタジアム）広島＝高、巨人＝田中将
