☆ＤｅＮＡ―阪神（１７：４５・横浜）ＤｅＮＡ＝森唯、阪神＝伊原

ＤｅＮＡの筒香が２７日、阪神戦（横浜）で６回に岡留から１１号本塁打を放ち、８月２４日の巨人戦から３戦連続本塁打をマークした。自身最長タイの３戦連発で、２８日の阪神戦では初の４戦連発を狙う。筒香の３戦連発は次の通り。

▽２０１４年

月・ 日 相手 本数

７・１４ 広島 １

１５ 広島 ２

１６ 広島 ２

▽２０１５年

５・２０ ヤクルト ２

２１ ヤクルト １

２２ 阪神 １

▽２０１６年

７・１９ ヤクルト ２

２０ ヤクルト ２

２２ 巨人 ２

▽同

９・２３ 巨人 ２

２４ 巨人 １

２８ ヤクルト １

▽２０１７年

６・２５ ヤクルト １

２７ 広島 １

２８ 広島 １

▽２０１８年

５・１８ 巨人 １

１９ 巨人 １

２０ 巨人 ３

▽２０２５年

８・２４ 巨人 １

２６ 阪神 ２

２７ 阪神 １

今回が７度目の３戦連発となる。球団の最長は５試合で、６８年の長田幸雄、７７年の田代富雄、０４年のタイロン・ウッズ、０８年の村田修一、１３年のブランコ、２０年の佐野恵太が記録。４戦以上の連発となれば、２３年の佐野恵太以来２年ぶり。筒香が自身初の４試合連続アーチなるか。

（その他のカード）

☆中日―ヤクルト（１８：００・バンテリンドーム）中日＝仲地、ヤクルト＝吉村

☆広島―巨人（１８：００・マツダスタジアム）広島＝高、巨人＝田中将

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順