ＤｅＮＡ・筒香

写真拡大

☆ＤｅＮＡ―阪神（１７：４５・横浜）ＤｅＮＡ＝森唯、阪神＝伊原

　ＤｅＮＡの筒香が２７日、阪神戦（横浜）で６回に岡留から１１号本塁打を放ち、８月２４日の巨人戦から３戦連続本塁打をマークした。自身最長タイの３戦連発で、２８日の阪神戦では初の４戦連発を狙う。筒香の３戦連発は次の通り。

　▽２０１４年

月・　日　相手　　本数

７・１４　広島　　　１

　　１５　広島　　　２

　　１６　広島　　　２

　▽２０１５年

５・２０　ヤクルト　２

　　２１　ヤクルト　１

　　２２　阪神　　　１

　▽２０１６年

７・１９　ヤクルト　２

　　２０　ヤクルト　２

　　２２　巨人　　　２

　▽同

９・２３　巨人　　　２

　　２４　巨人　　　１

　　２８　ヤクルト　１

　▽２０１７年

６・２５　ヤクルト　１

　　２７　広島　　　１

　　２８　広島　　　１

　▽２０１８年

５・１８　巨人　　　１

　　１９　巨人　　　１

　　２０　巨人　　　３

　▽２０２５年

８・２４　巨人　　　１

　　２６　阪神　　　２

　　２７　阪神　　　１

　今回が７度目の３戦連発となる。球団の最長は５試合で、６８年の長田幸雄、７７年の田代富雄、０４年のタイロン・ウッズ、０８年の村田修一、１３年のブランコ、２０年の佐野恵太が記録。４戦以上の連発となれば、２３年の佐野恵太以来２年ぶり。筒香が自身初の４試合連続アーチなるか。

（その他のカード）

　☆中日―ヤクルト（１８：００・バンテリンドーム）中日＝仲地、ヤクルト＝吉村

　☆広島―巨人（１８：００・マツダスタジアム）広島＝高、巨人＝田中将

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順