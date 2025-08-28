アメリカが800ドル（約11万8000円）以下の輸入品に関する免税措置を29日に撤廃する。日本にはどのような影響が出るのか？ テレビ朝日経済部の佐藤美妃記者に聞いた。

【映像】「デミニミス・ルール」とは？

━━日本への影響は？

「既に影響は出ている。27日から日本郵便がアメリカ向けの小包など一部の郵便物の引き受けを停止している。アメリカの免税措置の撤廃は29日だが、いまだその具体的な手続きがまだ決まっておらず日本郵便は『運用が極めて困難』だとしている」

なぜTemuなどのサイトは安いのか？

━━そもそも免税措置とはどのようなものか？

「少額の貨物の関税や消費税を免税する制度であり、日本も導入している。デミニミス・ルールと呼ばれていて、『取るに足らない』という意味のラテン語が語源になっている。日本の場合、一部の例外を除くと、課税価格の合計が1万円以下の輸入貨物の場合、関税と消費税がかからない。ちなみに、個人輸入の場合は特例があり1万6666円まで免税になる。例えば1万5000円の衣類を買った場合、日本の小売店で買うと消費税10％がかかるので1万6500円だが、ネットショップで海外のものを買った場合、デミニミス・ルールがあると1万5000円で買える。ただし、デミニミス・ルールが適用にならない場合、関税1500円（10％の国からの場合）と消費税1500円がかかり、1万8000円になる」

━━日常生活においてデミニミス・ルールの影響はあるのか？

「実は、知らないうちに私たちはこのルールを使っているかもしれない。先日、私は珪藻土のバスマットを探してオンラインショッピングサイトであるTemuを見たのだが、100円台からラインナップがあった。Temuは中国発祥のオンラインショッピングのプラットフォーム事業者であり、2022年にアメリカで事業を始め、2023年に日本に進出した。今や90カ国以上で展開しており、アプリは世界で10億回以上ダウンロードされている。日本でも広がっていて、ある調査では使い始めた一番の理由が『手ごろな価格』だった」

━━なぜTemuなどのサイトは安いのか？

「例えば、私が見たバスマットは中国の店舗から発送されると書かれていたが、送料無料で355円だった。安さの背景には企業努力もある。中間コストを徹底的に削減していて、直接販売者から届くものもある。その結果、卸売り価格で買えるという仕組みだ。TemuやSHEINなどは低価格を売りに急成長しているが、『デミニミス・ルールを使って価格を抑えるビジネスモデルでは』という指摘もある。こうした中、デミニミス・ルールは各国で見直しが進んでいて、29日に撤廃するアメリカ以外にもEUやイギリス、オーストラリア、シンガポールなどはすでに廃止している」

━━日本も撤廃するのか？

「実は政府は去年から議論を進めている。来月から検討を加速し、早ければ来年度から見直される可能性がある」

━━デミニミス・ルールの問題点とは？

「消費税・関税がかからなければ、その分、日本の税収が減る。また、消費税ありの値段で販売する国内の業者との不公平も生じる。同じものでも、1万6500円と1万5000円であれば安い方に手が伸びる。そうなると、国内の業者が『免税で販売できるのであれば』ということで第三国に出ていってしまう可能性があり、日本での雇用や法人税といった税収にも悪影響がある」

━━デミニミス・ルールの恩恵を受けて、どの程度のお金が動いていたのか？

「TemuやSHEIN、Amazonなどで購入された商品など、デミニミス・ルールの対象になっている輸入品は5年間で5倍以上に急増している。2019年は3000万件ほどがこの免税制度の対象だったが、2024年は約1億7000万件、これは輸入件数全体の9割を占める。金額的にも4258億円にのぼり、ここに消費税がかかっていれば426億円の税収になった。海外の低価格のものをネットで買うと、現状では私たちが払ったお金がほぼ全て海外に出ていってしまうことになる」

デミニミス・ルールが撤廃→物の値段が上がる？

━━デミニミス・ルールを撤廃して、全ての輸入品から関税・消費税をとるには大きな手間が発生するのか？

「まさにその“大変さ”が大きな課題になっていて、日本では『EU方式』と『オーストラリア方式』という2つの方式が検討されている。どちらの方式でも、プラットフォーム事業者の登録制度がある。EU方式の場合は、登録する・しないは自由だが、登録していようがいまいが、みんな税を納める必要がある。一方、オーストラリア方式は一定規模以上の事業者だけ登録が義務となっており、納税する必要がある。ただ、小規模の事業者は免税のまま。大きな事業者からくるものだけチェックするので事務負担が少ない」

━━デミニミス・ルールが撤廃されれば、様々なものが値上がりするのか？

「可能性はある。ただ、オーストラリア方式だとすると、登録している事業者かどうかで課税か免税かが変わってくる。あるいは事業者のビジネスモデルにもよる。税がかかる部分を事業者側のコストカットでもし吸収できるのであれば価格が維持できるかもしれないが、その余力があるかというとなかなか難しいだろう」

━━日本政府はどのように捉えているのか？

「今は海外の企業が税の面で有利と言える。政府としては、海外の企業も日本の企業も、公平な状態で競争ができるよう、制度の見直しを進めたいというスタンスだ」

（ニュース企画／ABEMA）