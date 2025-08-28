新タイプ出てるよ〜！「取り外せるのが便利すぎる！」アレ付きの賢い100均収納ボックス

今回ご紹介するのは、ダイソーの『収納付ミラー（深型、スクエア）』。よく蓋にミラーが付いているタイプの収納ケースはありますが、こちらはミラーの取り外しが可能！映りもきれいでくっきり見えて、使い心地が良いですよ。おまけに収納スペースは深めな設計で、背の高いアイテムが収納しやすくて優秀です！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：収納付ミラー（深型、スクエア）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

珍しいタイプだけど使い勝手抜群！ダイソーの『収納付ミラー（深型、スクエア）』

ダイソーをパトロール中に、ちょっと気になるものを発見！『収納付ミラー（深型、スクエア）』という商品です。

こちらは収納ケースとミラーが一体になったようなアイテム。コスメなどの収納に便利そうだったので購入してみました！

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、コスメ売り場付近に陳列されていました。

ミラーはケースの縁と仕切りの部分に差し込むだけで、簡単に組み立てることができます。

ミラーは取り外し可能なので、好みに合わせた使い方ができます。

ミラーが大きいのでアンバランスに見えますが、安定感があります。

ボックスに中身が入っていない状態でも倒れることはありませんでした。

ミラーは縁と仕切りにしっかりと固定させるので、勝手に外れることもありません。

ミラーはくっきり映ってクオリティ高め◎収納力もあって便利！

ミラーはゆがみや曇りがなく、映りもきれいでくっきり見えます。

大きめのミラーなので、全体をちゃんと確認しながらメイクできますよ◎

ブラシ、マスカラ、アイライナーペンシルなどを、しっかりと収納できる深めのつくり。仕切りも付いています。

逆に深さがあるので、あまり背の低いものだと取り出しにくい場合があるかもしれません。

メイクブラシやマスカラ、ボトルタイプのコスメなど、長さがあるアイテム向きだと思います。

今回は、ダイソーの『収納付ミラー（深型、スクエア）』をご紹介しました。

これまで蓋にミラーが付いている収納ケースなどはありましたが、こういったタイプは珍しいなと思いました！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。