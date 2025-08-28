100円はありがたい！存在感があるから目印にも！嬉しい機能付きのキーホルダー

ダイソーで可愛いキーホルダーを見つけて購入してきました！存在感のあるハート形のモチーフに、さりげないリボンがあしらわれているのがポイント！裏にはポケットが付いていて、ミニアクスタや缶バッジなども入れられますよ。目に留まりやすいので、旅行バッグなどの目印にもおすすめです！

商品情報

商品名：リボン付PVCハートキーホルダー（ピンク、ブルー）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

ポケット付きで缶バッジなどを入れられる♡ダイソーのハート型キーホルダー

最近ダイソーには、今までとちょっと違う雰囲気の推し活グッズが登場しています。その中でも気になる商品を購入してみました！

今回ご紹介するのは『リボン付PVCハートキーホルダー（ピンク、ブルー）』。リボンが付いた、控えめで大人っぽい雰囲気のハート型キーホルダーです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、推し活グッズ売り場に陳列されていました。

ハート型のモチーフはややクッション性があり、ふかふかとした質感です。

PVC素材で作られており、布製の商品などと違って扱いやすい印象。

裏面には透明のポケットが付いており、ミニサイズのアクスタや缶バッジなどが入りそうです。特に缶バッジは、穴をあけずに飾れるのが嬉しいですね！

ただ、ポケットには蓋などが付いていないので、持ち運ぶ際は入れた物が落下しないか心配な面もあります。

そのため、何かしらの方法で対策をしたほうがよさそうです。

バッグの持ち手に取り付けるとこんな感じです。

リボンが付いていることもあり、存在感があるのでよく映えます♡

目に留まりやすいので、旅行バッグの目印としてもおすすめですよ。

小物入れや推し活に♡『ミニリュックバッグチャーム（オーロラ）』もおすすめ！

同じくダイソーで、220円（税込）で販売されている『ミニリュックバッグチャーム（オーロラ）』もおすすめです！

オーロラ加工のクリア素材が使われており中身が完全に透けないので、小物の持ち運びや推し活に大活躍してくれます。

目薬、リップクリーム、コンパクトサイズのハンドクリーム、常備薬がひとまとめに。

想像以上にたっぷり入るので、充電用アダプターやケーブルなどの収納にも活躍してくれます。

フックが付いているので、バッグやベルトループなどに通して持ち運べるのも便利！

今回は、ダイソーのおすすめキーホルダーをご紹介しました。

可愛いだけでなく便利な機能が付いたアイテムが、お手頃価格で買えるなんて嬉しいかぎり♡気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。