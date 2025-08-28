

SNSの普及や恋愛観の多様化によって関係性が曖昧になりやすく、互いの認識がすれ違ったまま、貴重な時間だけが過ぎてしまうケースが後を絶たない。

付き合っていたと思っていた

よりこ（37歳、仮名）は「真剣に結婚がしたい」と、筆者の結婚相談所を訪れた。きっかけは、半年間付き合っていたと思っていた男性との関係が、実は「自分だけの思い込み」だったと気づいたからだ。

相手は一流大学を卒業し、大手企業に勤務していたまさゆき（33歳、仮名）。高収入で背も高く、容姿も整っていた。異業種交流会で知り合い、そのあと個人的に食事に誘われ、よりこはどんどんと心を奪われていった。

当初は、週1でデートをしていた。レストランで食事をしたり、映画を観たり、その後にホテルに行ったりと、恋人らしい時間を過ごしていた。まさゆきは多忙を理由に、LINEの返信が遅いこともあったが、「忙しい中でも会ってくれている」と、よりこは都合よく解釈していた。

しかし、1カ月過ぎた頃から次第に会う頻度が減っていった。

2週間に1度、やがて1カ月に1度。それでも、“彼は忙しいから仕方ない”と思い込み、結婚に向けてのステップを期待し続けた。

ところが、半年経ったある日、彼から「付き合おう」と告げられたことが一度もなかったことに気がづいた。

最近では、こちらからLINEを入れても2、3日後に返信が来るのみ。「温泉旅行に行かないか」と誘ってみたが、「今は仕事が忙しくて、旅行に行く時間は取れないな」と、つれない返事だった。

旅行で長時間一緒にいることで、将来の話に触れてみようと思ったのだが、それもうまくはぐらかされてしまった。

最後のデートから1カ月半ぶりに会い、夕食をともにしたときに、勇気を出して聞いてみた。

「結婚についてどう思っている？ 私は年齢的にも付き合ったらその先に結婚を考えているんだけど」

すると、まさゆきは驚いたように言った。

「え？ 僕は結婚なんて今は考えられないよ。仕事でステップアップしないといけない時期だし。そっか、よりちゃんは結婚も考える年齢だよね。だとしたら、僕らはもう会わないほうがいいかもしれない」

よりこが半年間“恋人”だと思って過ごしていた日々は、彼にとっては、ホテルにも行ける都合のいい年上の女友達という感覚だったのだ。

週末を一緒に過ごす仲でも…

恋愛関係における「思い込み」は、しばしば本人にとって大きな落胆をもたらす。35歳のえみ（仮名）の体験もその一例だ。

えみは、外資系企業で働くキャリア志向がある女性。ある日、友人に誘われて参加したワイン会で、つよし（36歳、仮名）と出会った。

会話のなかで、互いの生活圏が驚くほど近いことがわかった。えみが一人暮らしをするマンションのすぐ近くにある会社の独身寮に、つよしは住んでいたのだ。

ワイン会を機に2人は急速に距離を縮めた。地元の居酒屋で飲み、その流れでつよしはえみの部屋に寄るようになった。自然と男女の関係にもなり、やがて週末ごとにつよしが彼女のマンションを訪れる「半同棲」のような生活が続いた。

半年が経過した頃、えみは「これだけ一緒に過ごしているのだから、いずれは結婚につながるはず」と思うようになった。彼女にとっては、同じ屋根の下で過ごす時間そのものが、“将来の約束”のように感じられたからだ。

そして、えみの36歳の誕生日に、結婚についての話をしてみることにした。自宅で祝う約束をしていたので、手料理を並べて待っていると、シャンパンを手に彼は現れた。乾杯をしたあとに、えみは切り出した。

「今日で36歳になって、改めて結婚を真剣に考えたいと思ったの。今すぐじゃなくてもいいけど、将来私と結婚する気持ちはある？」

その瞬間、つよしの顔色が一気に曇った。

「ごめん。実は春から関西支社に転勤になるんだ。もうここには来られなくなるし、えみちゃんが年齢的にも結婚を真剣に考えたいなら、僕との中途半端な関係は終わりにしたほうがいい……かも」

遠距離恋愛の提案ではなく、歯切れの悪い別れを告げる言葉だった。えみが“恋人”だと信じていた関係は、つよしにとってはお気楽な居場所にすぎなかったのだ。

告白直前に知った衝撃の事実

ふみお（33歳、仮名）は取引先の社員、みう（29歳、仮名）を可愛いと思っていた。業務上の接点を重ねるうちに、個人的に連絡を取りたいと考え、ある日勇気を出してLINEの交換をお願いした。すると、みうはそれに快く応じてくれた。

そこから食事に誘うとOK、映画に誘うとOK。2度のデートを終えて、ふみおは自信を深めた。

そこで、3回目のデートとして水族館を提案。デートの最後にはレストランでコース料理を楽しむ計画も立て、そこで「結婚を前提に、真剣に付き合ってほしい」と告白するつもりだった。

ところが、運命の瞬間は思わぬ形で訪れた。デザートが運ばれてきたタイミングで、ふみおが決めゼリフを口にしようとすると、みうが先に話し始めたのだ。

「今日のお食事は、私にごちそうさせてください。何度も誘っていただいたので、はっきりお伝えしたほうがいいと思って……。実は私、婚約していて、来年結婚するんです」

その言葉に、ふみおは言おうとしていたセリフを飲み込んだ。3度のデートや楽しい時間の積み重ねを、ふみおは“恋愛が進展している証拠”と思っていた。

しかし、みうにとっては仕事の延長線上の交流にすぎなかったのだ。

恋愛の現場でよくあるケース

恋愛の現場では、本人だけが「交際中」と思い込んでいるケースが少なくない。

アプリなどの婚活の現場でも、自分は「結婚できる」と信じて交際をしていたのに、相手はただの遊びだった。もっとほかにいい相手が見つかって乗り換えた――そんなことが頻繁に起こっている。

この3人に共通するのは、相手の言動や状況を“うまくいっている”とミスリードし、関係の実態を確認せずに進めてしまった点だ。心理学的には“確証バイアス”による認知のゆがみといえる（自分が信じたいことや期待していることに合う情報ばかりを集め、都合よく解釈する傾向のこと）。

生活圏の近さ、男女の関係になっている、誘えばデートに応じてくれるなどを“交際の証拠”だと錯覚し、事実よりも期待を優先してしまった。

結局、3人とも結婚相談所での婚活を決意した。そこに登録しているのが“結婚”を目的にしている人たちだったからだ。

ただ、結婚相談所に登録をし、お見合いをして仮交際に発展したからといって、それがすべて結婚に結びつくわけではない。ここからは、相談所で婚活をしている人たちに、アドバイスをしたい。

「気がない」相手の行動パターン

“確証バイアス”による認知のゆがみは、仮交際中の2人の間でも起こりうるのだ。相手をものすごく気に入っている。そこで、なんとか真剣交際まで進めようと思っているのにうまくいかないで、相手からお断りがくる。

そんなときの相手の行動パターンは、こうではないか？



・LINEのやり取りがいつも自分から

・LINEのレスをはじめ、相手の反応が鈍い、遅い

・相手が自分のスケジュールを優先し、デートの約束が二の次になる

・「友達口調で話しましょう」と提案したのに、相手は「です、ます口調」を崩さない

・相手の会社や地元の近くでのデートを提案したら、やんわり断られた



連絡が取れている。会えている。それが、“結婚を考えている”につながらない場合も多い。そうした交際は、こちらがいくら前のめりになっていても、いつかは“交際終了”が来てしまう。

結婚までたどり着く交際は、意思確認を伴うコミュニケーションを積み重ねていくことで築かれていく。

相手の感情を勝手に思い込み、読み間違いをしていると、時間の無駄につながり、結果、自身が傷つくことになるので、そこは十分に注意したほうがいい。

（鎌田 れい ： 仲人・ライター）