いち髪のスタイリングシリーズに流し前髪キープコームが登場。ヘアキープ美容液スティックもリニューアル

クラシエは8月29日、いち髪のスタイリングケアシリーズから、「流し前髪キープコーム」とリニューアル商品「ヘアキープ美容液スティック」2品を発売します。

■コーム付き一体型容器で手ぐし感覚のスタイリングを！

「流し前髪キープコーム」は、前髪にコームをサッと通すだけで、根元を立ち上げて流し前髪を簡単セット・キープできるアイテムです。

先端にコームが付いた一体型容器で、手ぐし感覚でスタイリングがかないます。

補修成分として米ぬかエキス・ツバキエキス・ベニバナエキスを配合しており、使うたびに髪のうるおいやツヤを補給するのも特徴。

スタイリングアイテムの「いち髪 ヘアキープ美容液スティック」からは、リニューアルしたスーパーハードとナチュラルキープの2種類が登場。

アホ毛をしっかり抑える「切れ毛ケア美容液処方」を採用している他、補修＆予防成分である「純・和草プレミアムオイル」の配合でスタイルくずれの原因となる髪のダメージを補修・予防します。

さらに、スタイリングキープ成分となる「米ぬかロウ」と「紅花オイル」の配合で、髪の乱れを整えながらまとめ髪もしっかりキープします。

■商品概要

発売日：8月29日

商品名：いち髪 流し前髪キープコーム

商品名：いち髪 ヘアキープ美容液スティック（スーパーハード）

商品名：いち髪 ヘアキープ美容液スティック（ナチュラルキープ）

価格：オープン価格

（フォルサ）