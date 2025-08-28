100均のこれなんだと思う？「アイデアが斬新すぎる！」お掃除のハードルが下がる面白いグッズ
商品情報
商品名：おそうじフィンガー メラミン
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
このアイデア斬新すぎる！セリアの『おそうじフィンガー』をお試し！
今回ご紹介するのは『おそうじフィンガー メラミン』という商品。指にはめてお掃除ができるメラミンスポンジです。
他の100均では見ない、珍しいアイテムだったので試しに購入してみました！
指人形のようなものの先端に、メラミンスポンジが付いています。
女性の指でぴったりなので、手が大きめの男性はきつく感じるかもしれません。
スポンジは取り外して交換することが可能。3つのスポンジが付属しています。
ただ、一般的なキューブ型のスポンジも使えるかな？と思いきや、よく見るとメラミンスポンジの間に薄いスポンジが挟まれているような構造になっています。
使えないことはないとは思いますが、普通のメラミンスポンジだと千切れやすいかもしれません。
自立してくれるのも嬉しいポイント。
洗った後に、しっかりと乾かしやすいです。
汚れに直接触れないで済むからお掃除のハードルが下がる！
ガラス、陶磁器、タイル、ホーロー、表面加工されていない鏡、光沢が気にならないステンレス、プラスチック面に適しています。
表面が樹脂加工の製品、剝がれやすい塗装面、文字・絵柄などの印刷面、車の外装面、木製家具、漆器類、吸水性のある面、凹凸のある面、表面加工している鏡、光沢のあるプラスチック面には適さないので、気を付けたいところです。
早速使用してみましたが、爪の先に大きいスポンジがついているような感覚です。
指にはめてお掃除できるのは斬新ではありますが、正直なところゴシゴシこすると外れそうな感じがします。
ただ、汚れに直接触れないので、お掃除の心理的ハードルは下がりました！
今回は、セリアの『おそうじフィンガー メラミン』をご紹介しました。
ガッツリお掃除するというよりは、台所や洗面所、浴室などでちょっと気になった時に、サッと使うのが良いのかなと思いました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。