SixTONESによるコント番組『ワロタ！』第4回が、明日8月29日16時より配信スタートする。

第4回のコントゲストには、俳優の南果歩が出演。加えて、劇作家の上田誠（ヨーロッパ企画）がスペシャルゲストライターとしてコントに参加し、2人はスタジオにもトークゲストとして登場する。南と髙地優吾は、過去に舞台『夏の夜の夢』で共演。南が当時の髙地について褒めると、なぜかジェシーが嬉しそうにニヤニヤしはじめる。また、上田はSixTONESメンバーが7年前に出演した“ある作品”の脚本を担当していたといい、一同が「過去にお世話になっていたんだ！」「ご縁があったんだ！」と驚く場面も。

また、今回はコント『桃太郎』の完結編をオンエア。いよいよ鬼ヶ島に着いた桃太郎（松村北斗）、キジ（森本慎太郎）、猿（髙地）、そしてキジと猿に疑いの目を向ける犬（京本大我）。鬼ヶ島でついに対峙した鬼との対決の行方や、桃太郎の出生の秘密も明かされる。壮大な“エンディング演出”に、田中樹は「予想外の終わり方！『桃太郎』の収録時間だけやたら長いなと思っていたら、そういうことね」とコメント。続くジェシーも「確認ですけどCGじゃないですよね？」と驚きを隠せない。桃太郎を演じた松村は「完全に“日本版トゥルーマン・ショー”です」と太鼓判を押す。

2つ目のコントでは、ユウマ（京本）が恋人のマホ（安斉星来）とマホの実家を訪問。母親（南）はユウマを歓迎するが、父親（田中）は厳格そのもの。そんなマホの両親に、ユウマが恐る恐る“あるお願い”を切り出すというストーリーだ。コント初挑戦となる南は、「楽しかった！“お父さん”役の樹くんに会ったら安心した」と振り返る。また、京本と田中の2人はコント中に“掃除機の吸引音”に翻弄されるという謎設定に体当たりで挑戦。田中は「面白いコントができちゃった（笑）」と喜び、京本は「『“掃除機”にはどういう意味があるんですか？』とスタッフさんに聞いたら…」と、撮影の裏話が飛び出す。

さらに、上田が特別に書き下ろしたコントでは会社のトイレが舞台に。男性社員（田中）が部長への愚痴をこぼし、後輩（髙地）も隣で話を聞いていたが、愚痴がひとしきり吐き出されたあと、トイレ奥の“鍵がかかった個室”の存在に気づく。そこに同僚（ジェシー）も合流するという、“10分超の長尺コント”となっている。

この長尺コントは、一発撮りで収録されたという。田中、髙地、ジェシーの3人が織りなす会話劇はクライマックスに向けてヒートアップしていき、スタジオの森本は「ノッてきてたね！」と称賛を送る。出演したジェシーは「やった甲斐がある！」、髙地は「台本が“コントとは思えない分厚さ”で緊張しました」、田中は「かなり大変でした！」とそれぞれが語り、上田も自作のコントながら「大変だろうなと思いながら書きました（笑）」とコメントしている。

（文=リアルサウンド編集部）