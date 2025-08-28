暑すぎて笑っちゃう…10月期ドラマ　『フェイクマミー』ロケで主演・波瑠を発見！笑顔溢れる撮影現場

日差しを遮りながら爆笑する波瑠

８月上旬、神田（東京・千代田区）のオフィス街にあるカフェの前には多くの人だかりができていた。ビル１階にあるカフェで、ドラマの撮影が行われていたのだ。

大きなガラス窓すぐ横のテーブルに女性２人が向かい合って座り、会話を交わしている。その様子を外からガラス越しにカメラを回しており、こちらを向いて座っていたのは、波瑠（34）である。

「10月期のTBS金曜夜ドラ『フェイクマミー』の撮影だったようです。波瑠は川栄李奈（30）とW主演で、正反対の人生を歩んできた２人の女性が“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメントです。

川栄は、元ヤンで現在はベンチャー企業の社長を務める日高茉海恵を演じ、波瑠は、名門小学校のお受験を控える茉海恵の娘の家庭教師で、お受験ママの“身代わり”を頼まれる花村薫を演じています」（テレビ誌ライター）

撮影場所が休日のオフィス街とあって、本来であれば閑散としていてもおかしくないが、ガラス張りのカフェでの撮影とあって、中の様子が丸見え。それもあり、多くの見物人が集まっていた。

撮影を終えた波瑠が外に出てくると、見物人からは「波瑠だ！」「かわいい！」といった声が上がり、手を振る人も。波瑠はスタッフからペットボトルを手渡され、照りつける太陽から肌を守るように手を額にかざしていた。あまりの暑さに思わず笑ってしまったのだろうか。その仕草も愛嬌いっぱいだった。スタッフと笑顔で談笑した後、ロケバスに乗り込んだ。

「波瑠は昨年末に19年間、所属した『ホリ・エージェンシー』を退社。長年、彼女を担当したマネージャーとともに独立しています。新事務所の公式サイトとファンクラブが６月に開設されたばかりで、ようやく新体制が動き始めた感じです」（民放ドラマ制作関係者）

波瑠は、今ドラマ出演について、

《脚本を読んで感動や面白さ、スリルもありながらすごく丁寧に家族愛が描かれた、なんて斬新な物語だと思いました。頼もしいキャストのみなさんが集まってくださって本当にわくわくしています》（TBSホームページ）

と、心境を語っている。TBSドラマ主演は’19年の『G線上のあなたと私』以来６年ぶりとなる波瑠。その演技に期待が高まる。